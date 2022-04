Weekly Shonen Jump: una nuova serie in arrivo sulla famosa rivista di manga

La redazione di Weekly Shonen Jump sta preparando i nuovi lavori che saranno presentati nel corso dei prossimi mesi. Con lo slittamento definitivo di Ayakashi Triangle in digitale sulla piattaforma Shonen Jump+ si è aperto un varco sulla rivista cartacea, che prontamente è stato anche già chiuso.

Con la Golden Week imminente dove Weekly Shonen Jump si prenderà una settimana di pausa, l’utenza ha un hype immensa, dato che né One Piece né My Hero Academia né tutti gli altri manga della rivista, saranno pubblicati regolarmente.

L’attesa vale tutta visto che al ritorno arriva una nuova serie: Sugoi Smaho. Il titolo è traducibile come “Amazing Smartphone” in inglese e “Il fantastico smartphone” in italiano, dimostrando fin da subito quale sarà il protagonista indiscusso di questa nuova opera.

Il manga sarà scritto da Hiroki Tomisawa, già autore di Senka no Kanojo e Who I Am, mentre a disegnarlo sarà Kentaro Hidano, già autore di ZIGA.

Il debutto nipponico è previsto per il 9 maggio sulla nota rivista, mentre per l’8 dovrebbe essere pubblicato su MangaPlus in inglese.

La storia si incentra su un ragazzo che trova per caso uno smartphone capace di cercare qualunque cosa. L’anteprima della rivista classifica il manga come un suspense moderno a sfondo scolastico.

La Golden Week (Ōgata renkyū o Ōgon shūkan) si può tradurre in italiano come Settimana d’oro; una settimana dove si concentrano numerose feste tutte insieme che fermano le attività nella Terra del Sol Levante.

Si tratta di uno dei pochi periodi dell’anno dove il popolo giapponese prende una sostanziosa pausa dalle attività lavorative, e quindi anche i dipendenti di Weekly Shonen Jump fermano le loro mansioni.

