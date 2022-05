Hunter x Hunter: Togashi aggiorna nuovamente i fan sul suo lavoro

Yoshihiro Togashi ha in pochissimi giorni mandato su di giri l’intera fanbase di Hunter x Hunter. Il manga era fermo da ben quattro anni, infatti l’ultimo capitolo pubblicato risale al 2018.

Ormai tutti gli appassionati delle avventure di Gon e i suoi amici, si erano messi l’anima in pace. Ormai credevano che non ci sarebbe stato nessun ritorno. Ma Togashi pochissimi giorni fa ha smentito tutte queste voci.

Tutto ha dell’incredibile in quanto un profilo Twitter sconosciuto, aveva condiviso una tavola che ritraeva un albero e la descrizione era: “altri quattro rimasti“. Nessuno poteva però confermare che si trattasse di Togashi. A farlo però è stato Murata, il mangaka che si occupa dei disegni del celebre One-Punch man.

Da quel giorno il profilo Twitter del mangaka è diventato il secondo più seguito tra i colleghi e soprattutto si diverte a mostrare messaggi misteriosi agli appassionati piuttosto costantemente.

Oggi infatti riportiamo un aggiornamento sempre di Togashi che condivide direttamente sulla sua pagina. Di seguito ne riportiamo il risultato:

Come si può vedere segue la stessa modalità di scatti per rilasciare sneak peeks. Fotografa solo una parte della tavola che disegna senza mostrarne il contenuto. Vuole però comunicare il numero che più che della tavola, è del capitolo su cui lavora.

Infatti in questo aggiornamento Togashi vuole dirci che sta lavorando al capitolo numero nove.

Per questo gioco, c’è un ordine preciso. Nei giorni precedenti infatti abbiamo mostrato che il mangaka ha lavorato ai capitoli, 6, 7 e 8. Ora ci fa vedere che è il momento del nono.

A questo punto possiamo confermare che nei prossimi giorni ci farà sapere quando starà lavorando al decimo.

Ricordiamo che i problemi di salute del mangaka l’hanno spinto a lavorare in modo molto frammentato. I suoi problemi alla schiena sono così gravi da non riuscire nemmeno a chiedere aiuto o a spostarsi di pochissimo. Quando il mangaka è in condizione per lavorare non può farlo con regolarità. Quindi realizza solo 10 capitoli alla volta quando è in attività.

Di conseguenza è probabile che dopo questi nuovi dieci articoli, Togashi si fermerà di nuovo.

Tuttavia non possiamo dirlo con certezza anche perché Weekly Shonen Jump non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali.