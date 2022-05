JJ Abrams: la Warner vuole sapere cosa sta facendo con i loro soldi

Il vertici di Warner Bros Discovery non hanno ancora visto nulla nell'ambito dell'accordo da 250 milioni per HBO Max

Nel 2019, JJ Abrams ha firmato un accordo complessivo con HBO Max e Warner Media che è costato al servizio di streaming 250 milioni di dollari. Da allora, la Bad Robot di Abrams non ha ancora prodotto nulla nell’ambito del suddetto accordo, il che sta portando la Warner Bros Discovery a chiedersi cosa stia facendo con i loro soldi.

Da quando Discovery ha completato l’acquisizione di WarnerMedia da AT&T ad aprile, il CEO di WBD David Zaslav ha esaminato i progetti in varie fasi di sviluppo per cercare di determinare se valesse la pena continuare o meno. Un progetto che è già stato bloccato è il film Wonder Twins. Il progetto era stato originariamente annunciato a febbraio, quindi il progetto ha annunciato i suoi protagonisti ad aprile, solo per essere cancellato all’inizio di maggio. Sfortunatamente, Wonder Twins sembra essere solo l’inizio dei cambiamenti di Zaslav. Si prevede che lo studio appena fuso continuerà a reprimere i progetti in fase di sviluppo, potenzialmente anche quelli sviluppati attraverso l’accordo generale di Abrams.

Come riporta The Hollywood Reporter, uno dei tanti progetti annunciati come parte dell’accordo generale di Abrams è stato Demimonde, un dramma di fantascienza con protagonista Danielle Deadwyler (Watchmen). Il progetto doveva consistere in 10 episodi, ma ora potrebbe essere in dubbio dato che Bad Robot avrebbe previsto un budget superiore ai 200 milioni di dollari per la serie.

In confronto, il budget per l’imminente prequel de Il Trono di Spade di HBO, House of the Dragon, è inferiore a 200 milioni di dollari. Questa settimana dovrebbe arrivare una decisione sull’eventualità o meno che Demimonde prosegua nello sviluppo.

Come se ciò non bastasse, Abrams sta anche sviluppando il franchise Justice League Dark di HBO Max basato sui personaggi DC Comics, che includerà show come Constantine e Madame X. Secondo The Hollywood Reporter, è possibile che anche quei progetti possano passare sotto l’esame di Zaslav.

Si dice che parte della frustrazione dei vertici Warner Bros Discovery sia dovuta al fatto che JJ Abrams abbia “rivendicato” numerosi personaggi DC, ma che debba ancora portare a compimento un progetto. Sebbene la Warner abbia visto le sceneggiature per Constantine e per il pilot di Madame X, la mancanza di aggiornamenti potrebbe portare all’azione di Zaslav. Allo stato attuale, secondo quanto riferito, non esiste un piano di consegna per nessuno dei progetti sviluppati sotto il banner Bad Robot di Abrams.

È da notare che, oltre a produrre un nuovo film di Star Trek per la rivale Paramount, Abrams ha appena annunciato che produrrà una serie di Speed ​​Racer per Apple TV+ attraverso il suo banner Bad Robot. Quel progetto è in realtà prodotto come parte del suo accordo generale con la Warner Bros Television, che sta anche producendo il progetto.