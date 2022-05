Pokémon: un fan condivide un’illustrazione a tema Samurai

Pokémon: un fan condivide su Reddit un’illustrazione a tema Samurai, abbracciando un enorme roster di creature in stile “guerriero”!

Un utente di Reddit che si fa chiamare LVL225 ha disegnato una serie di Pokemon come samurai e ninja: Snorlax, Sceptile e Poliwrath sono stati rappresentati con armature e armi in bianco e nero. Ad alcuni Pokemon è stata data una piccola quantità di colore, aggiungendo un po’ di carattere e intensità ai disegni.

Tra questi, Sceptile, indossa una cintura color arancione che si contrappone a Croagunk che impatta il pubblico con evidenti e scintillanti occhi gialli.

L’artista ha persino disegnato il Pokemon Clefairy come un piccolo samurai, con tanto di lancia e bandiera. Lo stile samurai e ninja si adatta ai personaggi scelti da LVL225, dando vita a pezzi sorprendenti che offrono un’interessante rivisitazione delle creature che i giocatori conoscono bene.

Tale lampo di genio artistico è stato ampiamente apprezzato dal pubblico. Infatti in numerosi pensano che le opere siano straordinarie e hanno dichiarato che dovrebbero essere rese disponibili come stampe.

Un utente ha addirittura commentato che userebbe i disegni per farsi un tatuaggio, mentre altri hanno affermato di apprezzare l’uso minimale del colore con alcuni dei personaggi. Ci sono state anche richieste di disegnare altri Pokémon in questo stile, tra cui Tyranitar, Greninja e Bisharp.

Molti fan amano il modo in cui è stato disegnato Clefairy, ritenendolo così carino e dolce. L’opera d’arte è piuttosto impressionante e mostra i personaggi in uno stile che si vede raramente e che tuttavia si adatta molto bene.

Il franchise entra nel magico e violento mondo del Giappone Feudale!

LVL225 non è l’unico a immaginare le creature di Nintendo in modi nuovi e creativi. Sempre un utente su Reddit noto come shunixe ha disegnato il Pokemon Raikou come un mostruoso robot pronto a colpire, creando un nuovo aspetto terrificante per il Pokemon.

Il disegno mantiene molti degli aspetti e dei dettagli di Raikou che i giocatori riconoscono, ma gli conferisce piccoli aspetti che contribuiscono a far capire la sua natura Mecha.

Ad esempio, le nuvole sulla schiena del Pokemon sono state trasformate in turbine elettriche. Il pezzo ha un aspetto molto intimidatorio e il design funzionerebbe bene come forma alternativa per Raikou.