Il Gigante di Ferro: arriva la Soundtrack del film in un Vinile da collezione

Varèse Sarabande Records ha annunciato che pubblicherà una versione deluxe della colonna sonora su vinile del film “The Iron Giant (Il Gigante di Ferro), che include non solo la musica precedentemente già pubblicata, ma anche una serie di brani aggiuntivi per celebrare il traguardo raggiunto.

The Iron Giant (Deluxe Edition) Original Motion Picture Score è già disponibile per il pre-ordine e uscirà il 5 agosto.

Da come annunciato dalla produzione: “Varèse Sarabande Records è entusiasta di annunciare l’uscita in LP di The Iron Giant (Deluxe Edition) Original Motion Picture Score con le musiche di Michael Kamen.

Varèse Sarabande ha precedentemente pubblicato la colonna sonora di The Iron Giant di Kamen come LP singolo con un programma di 49 minuti. L’edizione deluxe a 2 LP è ora disponibile per il pre-ordine presso tutti i rivenditori, con una versione in vinile verde esclusiva per VareseSarabande.com e Intl.VareseSarabande.com. L’album uscirà il 5 agosto.

“La confezione del 2-LP si ispira direttamente all’etica del film, con una linguetta che apre gli occhi fustellati del Gigante sulla copertina.

A seconda di quale manica interna sia stata infilata nella prima posizione, direttamente dietro la copertina, la rivelazione è diversa. Aprire gli occhi in modalità normale o di difesa! Un video di unboxing può essere visto qui.

“A creare la bellissima e simpatica colonna sonora de Il gigante di ferro è stato Michael Kamen: una delle sue ultime colonne sonore importanti e il suo primo film d’animazione, lontano dai blockbuster d’azione per i quali era diventato famoso, ma molto più vicino al suo cuore.

La splendida colonna sonora di Kamen è piena di melodia, umorismo e sensibilità, eseguita alla grande dalla Filarmonica Ceca.

È grande come la minaccia dell’annientamento nucleare e intima come la bontà che lega Hogarth Hughes, un bambino di nove anni, alla macchina aliena, che decide di preferire essere Superman a un’arma.

Questa edizione deluxe aggiunge altri 13 minuti di alternative, outtakes e rari demo, tra cui un tentativo di pianoforte e chitarra per una canzone non realizzata, “Souls Don’t Die”, basata sul tema di Kamen, eseguita da Kamen ed Eric Clapton.

Le nuove note di copertina di Tim Greiving contengono nuove interviste con il regista Brad Bird, l’editore musicale Christopher Brooks e l’orchestratore Blake Neely, che approfondiscono il processo di lavoro di Kamen e la loro adorazione per il talentuoso compositore scomparso.

“Un classico moderno, Il gigante di ferro, diretto da Brad Bird (Gli Incredibili, Mission: Impossible – Protocollo fantasma) racconta la storia di un ragazzino che fa amicizia con un gigantesco robot alieno durante l’era dello Sputnik della Guerra Fredda.

Basato sul libro del 1968 L’uomo di ferro del poeta Ted Hughes, il film è una meraviglia di narrazione sentita, con temi senza tempo di amicizia, cura e autodeterminazione”.

L’elenco delle tracce del disco è il seguente:

Lato A

L’occhio della tempesta † 2:29

Hogarth Hughes † 0:20

Creepy Music/Hogarth Investigates †† 1:29

Nella foresta † 3:32

Il gigante si sveglia † 1:23

Hogarth in auto/Sting per l’uomo dell’FBI: Suite †† 0:55

Come And Get It † 1:44

Shut Off Switch/Rock Tree: Suite †† 1:03

Cat And Mouse † 0:52

Train Wreck † 1:06

Magic Rebuild/Hand Underfoot: Suite †† 2:54

Mastica il tuo cibo ‡ 2:01

Lato B

Great Ride †† 1:13

We Gotta Hide † 0:48

Il suo nome è Dean † 0:46

Può restare ‡‡ 0:38

Eating Art † 0:41

Space Car † 0:57

Souls Don’t Die †† 4:06

Contest Of Wills † 4:33

L’esercito arriva † 1:33

Annie e Dean † 1:17

Sono Superman † 0:30

Lato C

Giant Discovered † 4:27

Trance Former † 4:25

No Following † 4:01

L’ultimo pezzo gigante † 1:06

Bedtime Stories † 2:25

Lato D

Tam-Tam selvaggio † 0:18

Mastica il tuo cibo ° 0:43

Duck And Cover † 0:29

Demo iniziale #1 ° 2:39

Early Demo #2 ° 3:51

Le anime non muoiono °° 2:45

† Versione originale della colonna sonora

‡ Versione originale della colonna sonora, etichettata erroneamente come “Hand Underfoot” (Mano sotto i piedi)

‡‡ Versione cinematografica con finale alternativo

°° Non utilizzato nel film

°° Demo iniziale, Michael Kamen al pianoforte ed Eric Clapton alla chitarra

