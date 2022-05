Demon Slayer: delle nuove art celebrano l’arco del Quartiere a Luci Rosse

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe aver concluso la sua seconda stagione all’inizio di quest’anno, ma l’anime sta pubblicizzando tutto ciò che è accaduto con l’arco del Quartiere a Luci Rosse in alcune nuove immagini speciali per la serie!

La seconda stagione dell’anime ha ripreso l’arco del Quartiere a Luci Rosse della serie manga originale di Koyoharu Gotoge e ha introdotto Tanjiro Kamado e gli altri in una nuova missione mortale: i personaggi dovevano attraversare di nascosto il distretto di Yoshiwara per trovare le Hashira del Suono, le mogli scomparse di Tengen Uzui, ed è qui che si sono trovati faccia a faccia con il primo grande demone dei ranghi superiori di Muzan Kibutsuji.

Questo scontro ha portato ad alcuni dei combattimenti e degli episodi più impressionanti dell’anime fino ad oggi: Tanjiro e gli altri hanno combattuto sia contro Daki che contro Gyutaro e i fan hanno potuto vedere di cosa sono veramente capaci i veri demoni dei livelli superiori.

È per questo che i fan sono stati così attratti da tutto ciò che è accaduto nella seconda stagione, e ora possono rivivere quell’arco grazie a nuove immagini per l’arco del Distretto dell’Intrattenimento dell’anime, che si prepara al lancio in Blu-ray e DVD oltreoceano.

Potete dare un’occhiata alle immagini speciali dal Twitter ufficiale di Demon Slayer qui sotto, e prima di tutto Nezuko contro Daki:

La seconda stagione si è conclusa all’inizio dell’anno, ma è stato subito confermato che Demon Slayer tornerà per una terza stagione. Adattando l’arco dello Swordsmith Village dal manga con la prossima serie di episodi, non è ancora stato rivelato quando esattamente i fan potranno vedere la terza stagione in azione. Ma quando accadrà, i fan verranno introdotti a demoni ancora più forti e a un numero maggiore di Hashira, mentre i combattimenti si faranno più intensi di quanto si sia mai visto nell’anime.

L’arco del Distretto a Luci Rosse ha ufficialmente introdotto Tanjiro (e i fan) ai primi membri delle Lune Demoniache Superiori, e loro sono le vere minacce per il resto della serie man mano che si prosegue.

La terza stagione è stata confermata quasi subito dopo il finale della seconda fortunatamente.

Questa nuova stagione continuerà la storia di Tanjiro Kamado attraverso l’arco “Swordsmith Village” che copre i capitoli 100-127 del manga. Anche se si sa poco della terza stagione, i pochi teaser che sono stati rilasciati fanno un lavoro fenomenale per costruire l’attesa nei fan che attendono con ansia la nuova stagione.

La stagione 3 di Demon Slayer quindi adatterà l’arco del manga “Swordsmith Village”. Dopo aver combattuto Daki e Gyutaro – Upper Moon 6 – nella stagione 2, la spada Nichirin di Tanjiro, l’unica arma efficace contro i demoni, ha bisogno di serie riparazioni.

Crunchyroll ha rilasciato un trailer ufficiale per l’arco “Swordsmith Village” il 16 aprile, anche se sembra più un teaser. Il primo minuto e mezzo di questo trailer di tre minuti in totale, mostra spezzoni e dialoghi precedenti, prima di ramificarsi in un nuovo territorio.