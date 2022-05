Demon Slayer celebra il compleanno di Rengoku, con una bellissima art

Demon Slayer festeggia il compleanno di Rengoku!

Rengoku è stato introdotto per la prima volta nel manga nel capitolo 44, verso la fine dell’arco del Monte Natagumo.

Dopo essere stati catturati da Kanao, il protagonista della serie Tanjiro Kamado e sua sorella minore Nezuko vengono portati al cospetto degli Hashira, i guerrieri più potenti del Corpo degli Ammazzademoni.

Mentre Rengoku mostra immediatamente la sua personalità entusiasta e allegra, si unisce anche alla maggior parte degli altri Hashira nel concordare che i fratelli Kamado dovrebbero essere giustiziati.

Ciononostante, alla fine si avvicina a Tanjiro durante gli eventi dell’arco di Mugen Train, dove alla fine perde la vita durante il combattimento culminante con il demone Upper Rank Akaza, in quello che molti fan considerano come uno dei migliori combattimenti dell’intera serie.

Nonostante sia morto relativamente presto nella storia, la personalità esuberante del personaggio e le sue incredibili capacità di combattimento gli hanno permesso di rimanere uno dei personaggi più popolari di Demon Slayer.

Ufotable, lo studio di animazione dietro entrambe le stagioni del Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba TV anime e il film di Mugen Train del 2020, ha rilasciato un breve video di Flame Hashira che mostra i suoi poteri di fuoco, così come una nuova art con una versione più giovane del personaggio.

L’art mostra anche diversi membri della sua famiglia, tra cui sua madre, Ruka, suo fratello minore, Senjuro, e suo padre, il pensionato Hashira Shinjuro Rengoku, che viene mostrato mentre dona al figlio maggiore una spada da allenamento. L’illustrazione e la breve clip è stata rilasciata il 10 maggio, che è il compleanno ufficiale di Rengoku.

L’arco del Distretto a Luci Rosse ha ufficialmente introdotto Tanjiro (e i fan) ai primi membri delle Lune Demoniache Superiori, e loro sono le vere minacce per il resto della serie man mano che si prosegue.

La terza stagione è stata confermata quasi subito dopo il finale della seconda fortunatamente.

Questa nuova stagione continuerà la storia di Tanjiro Kamado attraverso l’arco “Swordsmith Village” che copre i capitoli 100-127 del manga. Anche se si sa poco della terza stagione, i pochi teaser che sono stati rilasciati fanno un lavoro fenomenale per costruire l’attesa nei fan che attendono con ansia la nuova stagione.

La stagione 3 di Demon Slayer quindi adatterà l’arco del manga “Swordsmith Village”. Dopo aver combattuto Daki e Gyutaro – Upper Moon 6 – nella stagione 2, la spada Nichirin di Tanjiro, l’unica arma efficace contro i demoni, ha bisogno di serie riparazioni.

Crunchyroll ha rilasciato un trailer ufficiale per l’arco “Swordsmith Village” il 16 aprile, anche se sembra più un teaser. Il primo minuto e mezzo di questo trailer di tre minuti in totale, mostra spezzoni e dialoghi precedenti, prima di ramificarsi in un nuovo territorio.