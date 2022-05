Gundam: Cucuruz Doan’s Island: online una nuova clip con Gopp e M’Quve

Bandai Namco Filmworks ha presentato una nuova clip dell’anime Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima). La clip mostra il comandante della Federazione Gopp che conversa con il colonnello di Zeon M’Quve; M’Quve dice a Gopp di fermare l’imminente attacco della Federazione a Gibilterra e minaccia la distruzione di Washington, Londra, New York e altri centri metropolitani se Gopp non lo farà.

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island annuncia il ritorno Char!

Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island sarà proiettato in Giappone il 3 giugno. I dettagli sull’uscita internazionale del film non sono ancora stati annunciati, ma numerose notizie sono già all’orizzonte.

L’account Twitter ufficiale del film ha confermato che il carismatico e meraviglioso Red Comet farà la sua comparsa nel nuovo film. Sono state inoltre pubblicate nuove immagini dell’asso di Zeon preferito dai fan e del suo Zaku II rosso brillante personalizzato.

L’annuncio conferma anche che Shuichi Ikeda, che ha doppiato Char per oltre 40 anni, riprenderà ancora una volta il ruolo. Il film riunirà Ikeda con il doppiatore Toru Furuya, che ha prestato la voce ad Amuro fin dal debutto della serie e che tornerà anche per il nuovo film.

Il film Cucuruz Doan’s Island (Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima) mostrerà al pubblico una rivisitazione dell’episodio 15 pescato dalla serie originale cult del franchise, aggiungendo una rivisitazione da zero sia delle scene che dei dialoghi.