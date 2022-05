One Piece Film Red: la Marina e il Governo Mondiale mostrati in un video

Il canale YouTube ufficiale del prossimo film anime One Piece Film Red ha pubblicato nella giornata di oggi’ un nuovo video che mostra i character design dei personaggi dei Marine e del Governo Mondiale. Annunciando nuovamente un roster incredibile presente nel nuovo lungometraggio che ci accompagnerà nel periodo estivo.

I fan si sono anche chiesti se Rufy e Shanks si incontreranno, ma l’ipotesi è la seguente:

Quindi è possibile che in One Piece: Red Shanks e Rufy si incontrino?

La possibilità è altamente palpabile, visto e considerato che il film non è canonico, e non ripoterà ripercussioni sulla storia principale. D’altro canto le convinzioni dei personaggi non si smuovono e forse i due non si incontreranno neanche in questo inedito arco, pur agendo sulla stessa Isola.

Molto probabilmente nonostante sia spesso presente, Shanks potrebbe agire spesso e volentieri tramite flashback, senza intaccare la timeline principale del film.

A proposito del prossimo lungometraggio dedicato alla saga:

One Piece: Red nel corso di questi ultimi mesi, ha giocato silenziosamente le sue carte, lasciando il pubblico in una meravigliosa nube di incertezze e mistero.

Il nuovo film tratto dalla saga partorita da Eiichiro Oda, si prospetta essere uno dei più completi e interessanti in assoluto.

Tra i personaggi centrali della storia, troviamo sicuramente Shanks il Rosso, uno dei 4 Imperatori, il mentore che ha donato a Rufy la grinta necessaria per intraprendere il suo infinito viaggio.

Fortunatamente avremo il film anche in Italia, e ovviamente anche i fan del nostro Paese non vedono l’ora di conoscere altre novità.

Non ci resta che attendere la data di uscita e le modalità di distribuzione nel nostro Paese.

Goro Taniguchi, regista noto per Code Geass e Planetes, dirige One Piece Film Red su sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film Gold) presso Toei Animation.

Goro Taniguchi è stato il primo a occuparsi di una versione anime di One Piece: ha infatti diretto l’OVA One Piece: Taose! Kaizoku Ganzack, uscito il 26 Luglio 1998 e animato da Production I.G.

Il maestro Oda è produttore esecutivo del film.

L’uscita nei cinema del Giappone è prevista per il 6 Agosto 2022.