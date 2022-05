The Rising of the Shield Hero: svelate alcune immagini dell’episodio 8

The Rising of the Shield Hero ha avviato l’arco finale della seconda stagione della serie animata e oggi presentiamo in anteprima le prime immagini che anticipano il prossimo episodio della serie con alcune.

La seconda stagione della serie ha avuto un inizio difficile tra gli appassionati, ma ora il primo arco narrativo è stato trasmesso completamente quindi si proseguirà.

Naofumi e il suo gruppo si trovano in un mondo completamente nuovo. Il primo episodio di questo arco narrativo introduce lui e i suoi compagni in questo nuovo mondo. E ora Naofumi deve capire come procedere da questo punto in poi.

Si rivela che Naofumi e gli altri si sono diretti verso L’Arc e il mondo degli altri eroi invasori. Tuttavia nell’episodio precedente della serie si ritrovano bloccati in un misterioso labirinto. In questa occasione hanno incontrato un nuovo alleato con l’eroe cacciatore, Kizuna Kazayama.

Dopo essere fuggiti dal labirinto, Naofumi e il suo gruppo hanno bisogno di trovare alcuni indizi per capire dove sia andato l’Eroe del Libro. Puoi dare un’occhiata alle prime immagini dell’episodio 8 grazie all’insider kadokawaanimeCH che ha condiviso tutto sulla sua pagina Twitter. Di seguito le riproponiamo:

"The Rising of the Shield Hero Season 2“ episode 8 preview screenshots part 1

©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2 pic.twitter.com/8NFLelBKL2 — KADOKAWA Anime (@kadokawaanimeCH) May 23, 2022

"The Rising of the Shield Hero Season 2“ episode 8 preview screenshots part 2

©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2 pic.twitter.com/cRwpPa2VYi — KADOKAWA Anime (@kadokawaanimeCH) May 23, 2022

Questo arco finale della stagione prenderà il via in pieno solo da questo punto in poi. Molto probabilmente ci sarà una battaglia piuttosto grande che coinvolgerà tutti gli eroi dell’altro mondo prima che tutto si concluda.

Tutti coloro che sono interessati a guardare la serie animata di The Rising of the Shield Hero possono trovarla in streaming su Crunchyroll sottotitolata in italiano.