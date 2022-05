The Rising of the Shield Hero: ecco le prime immagini dell’episodio 6

The Rising of the Shield Hero è una serie di light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira. La serie ha riscosso un successo importante al punto da ricevere un adattamento manga. La sua serializzazione è iniziata sulla rivista Monthly Comic Flapper di Media Factory il 5 febbraio 2014.

Anche i lettori italiani hanno avuto modo di immergersi nelle avventure di Naofumi Iwatani da quando Edizioni BD ha acquistato i diritti per l’etichetta J-Pop.

L’annuncio della seconda stagione di The Rising of the Shield Hero arriva il 4 settembre 2020. Prevista inizialmente per ottobre 2021, viene trasmessa dal 6 aprile 2022 ed è disponibile su Crunchyroll con i sottotitoli in Italiano.

Riportiamo, tuttavia, che per questa primavera, Crunchyroll ha annunciato l’arrivo della prima stagione doppiata in italiano!

Tornando alla seconda stagione, l’utente kadokawaanimeCH ha condiviso sulla sua pagina Twitter le nuove immagini dell’episodio 6 dell’anime.

La seconda stagione di The Rising of the Shield Hero era molto attesa, ma dopo il suo debutto molti appassionati hanno opinioni contrastanti.

L’episodio precedente della stagione, il quinto, conferma che Naofumi dovrà uccidere uno dei suoi nuovi membri del gruppo per abbattere la Spirit Tortoise. Inoltre compare un nuovo nemico che controlla la tartaruga per i propri fini.

Ecco di seguito le prime immagini dell’episodio 6 della seconda stagione di The Rising of the Shield Hero:

"The Rising of the Shield Hero Season 2“ episode 6 preview screenshots part 1

Trailer: https://t.co/YtlZFVcF87

Official website: https://t.co/r1hpT5qt9V

©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2 pic.twitter.com/UnhJMfb2lQ — KADOKAWA Anime (@kadokawaanimeCH) May 9, 2022

"The Rising of the Shield Hero Season 2“ episode 6 preview screenshots part 2

Trailer: https://t.co/YtlZFVcF87

Official website: https://t.co/r1hpT5qt9V

©2021 アネコユサギ/KADOKAWA/盾の勇者の製作委員会S2 pic.twitter.com/XxYMRZQGvi — KADOKAWA Anime (@kadokawaanimeCH) May 9, 2022

Il Book hero ora presenta una nuova importante sfida da un altro universo e Naofumi dovrà pensare a qualcosa di veloce per mantenere un equilibrio. Al momento non ci resta che aspettare e guardare il sesto episodio in uscita l’11 maggio.

Questo si intitolerà “All’inseguimento” e sarà visibile su Crunchyroll sottotitolato in italiano.

Per coloro che non hanno familiarità con l’anime ecco la sinossi del manga: