The Rising of the Shield Hero: confermata la data della seconda stagione

The Rising of the Shield Hero è pronta a fare il suo ritorno.

Ora si sa che la seconda stagione di The Rising of the Shield Hero debutterà tra non molto, quindi i fan possono preparare il loro calendario!

Secondo un nuovo rapporto dal Giappone, l’anime tornerà in TV il 6 aprile.

La seconda stagione dovrebbe essere trasmessa in simulcast negli Stati Uniti come al solito su Crunchyroll.

E, naturalmente, si può recuperare la prima stagione tramite il servizio di streaming per chi non l’avesse ancora fatto.

Per coloro che non hanno familiarità con la serie, il racconto isekai è stato creato da Aneko Yusagi nel 2012 come una serie di libri.

La storia è poi diventata light novel grazie al lavoro dello scrittore con l’artista Seira Minami.

Un adattamento manga è stato quindi lanciato nel febbraio 2014 prima che Kinema Citrus desse a The Rising of the Shield Hero un adattamento anime. Questo stesso studio tornerà a supervisionare la seconda stagione questa primavera insieme a DR Movie.

Se vuoi saperne di più, non preoccuparti! Puoi controllare la sinossi ufficiale della storia qui sotto: