Tra le uscite Panini Marvel Italia in arrivo tra Aprile e Maggio 2022, come annunciato sull’ultimo Anteprima, è da segnalare l’esordio del nuovo evento Devil’s Reign, che partendo da Daredevil coinvolge tutti gli eroi di New York, e della saga Reckoning War sulle pagine di Fantastici Quattro. Inoltre le serie di Wolverine e X-Force iniziano ad ospitare le due minisaghe interconnesse X Lives/X Deaths of Wolverine, che proseguono le vicende krakoane dopo Inferno.

Ecco di seguito le uscite Panini Marvel Italia di Aprile 2022, ricordandovi che potete consultare quelle di Marzo qui.

Le uscite Panini Marvel Italia di Aprile 2022: le serie regolari

DEVIL’S REIGN 1 (DI 4)

MARVEL MINISERIE 257 Autori: Chip Zdarsky, Marco Checchetto 28 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Devil’s Reign (2021) #1

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE DOPPIO PVC VARIANT • Euro 8,00

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE RED COVER VARIANT • Euro 7,00

Wilson Fisk, l’ex re del crimine della costa est degli Stati Uniti, è ora sindaco di New York, e intende esercitare tutto il suo potere per attaccare i super eroi! • L’uomo che un tempo distrusse Daredevil ha messo gli occhi sui più grandi nemici del crimine in circolazione. • I Fantastici Quattro, Iron Man, Capitan America, Spider-Man e tanti altri non dormiranno più sonni tranquilli! • Un evento straordinario, generato dalla maestria di Chip Zdarsky e Marco Checchetto!

DAREDEVIL: LA DONNA SENZA PAURA 1

DEVIL & I CAVALIERI MARVEL 128 Autori: Chip Zdarsky, Rafael De Latorre 5 maggio • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Daredevil: Woman Without Fear (2022) #1

Un nuovo, elettrizzante capitolo nella saga del Diavolo di Hell’s Kitchen, stavolta con Elektra nel costume rosso che fu di Matt Murdock! • È l’assassina più mortale al mondo, ma ha giurato di non uccidere più! • Direttamente dalle pagine di Devil’s Reign, il confronto tra la ninja e i suoi nemici del passato! • Uno di loro incrocerà il cammino di Elektra con conseguenze mortali!

AMAZING SPIDER-MAN 83

SPIDER-MAN 792 Autori: Cody Ziglar, Ivan Fiorelli, Carlos Gomez, Saladin Ahmed, AA.VV. 14 aprile • 17×26, S., 56 pp., col. • Euro 6,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #80.BEY, Amazing Spider-Man (2018) #81

La coppia più hot del fumetto di nuovo insieme: Doc Ock e zia May! • Le strade di Ben Reilly e Miles Morales si incrociano per la prima volta a causa della Beyond! • Un nuovo, mostruoso super criminale! • Inoltre, il ritorno di alcuni vecchi amici e… nemici!

AMAZING SPIDER-MAN 84

SPIDER-MAN 793 Autori: Saladin Ahmed, Jorge Fornés, Patrick Gleason 28 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Amazing Spider-Man (2018) #82/83

Continua l’emozionante ciclo di Beyond! • Pat Gleason disegna e, per la prima volta, scrive anche una storia di… Peter Parker?! • Un doppio, inquietante racconto di ambientazione ospedaliera! • Nel frattempo, le Figlie del drago trovano una vecchia conoscenza nelle profondità di Manhattan!

TIMELESS: IL FUTURO DELL’UNIVERSO MARVEL… SVELATO!

Autori: Jed MacKay, Kev Walker, Greg Land, Mark Bagley Aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Timeless (2022) #1

Kang è tornato… e ci mostra cosa leggeremo nei prossimi mesi! • A spasso nel tempo con uno dei villain più attesi sul grande schermo! • Un trittico di veterani alle matite: Kev “Dr. Strange” Walker, Greg “X-Men” Land e Mark “Ultimate Spider-Man” Bagley! • Inoltre, una pagina finale che vi lascerà a bocca aperta!

AVENGERS 42

AVENGERS 145 Autori: Jason Aaron, Juan Frigeri, Aaron Kuder 14 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Avengers (2018) #52, Avengers Forever (2021) #2

Il Teschio Nero e Ghost Goblin sono i più cruenti Signori del Male Multiversali! • Ma stanno per vedersela con Capitan America e Capitan Marvel, e non hanno fatto i conti con… Starbrand! • Nelle terre desolate, Ghost Rider è stato fatto prigioniero dai War Machine. • Continua la nuova serie Avengers per sempre!

SAVAGE AVENGERS 29

Autori: Gerry Duggan, Patrick Zircher 28 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Savage Avengers (2019) #28

Ultimo numero! • La battaglia contro Kulan Gath ha avuto conseguenze imprevedibili, e per Conan è arrivato il momento di compiere una scelta cruciale. • Rimane un’ultima prova da superare per il Barbaro e per… no, niente spoiler! Anche perché se ve lo dicessimo non ci credereste. • Le avventure dei Savage Avengers finiscono qui, ma il fuoco delle loro gesta arderà in eterno!

CAPITAN AMERICA/IRON MAN 2

CAPITAN AMERICA 145 Autori: Derek Landy, Angel Unzueta 14 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Captain America/Iron Man (2021) #2

I Paladini possono essere degli alleati o una minaccia? • Capitan America e Iron Man sono costretti a interrompere la loro caccia a Veronica Eden per capire le intenzioni di Pioneer, Vox, Prima Donna e Think Tank. • Ma la caccia alla fuggitiva ex dipendente governativa continua… • Il secondo capitolo di una saga che vede protagonisti la Leggenda Vivente e l’Avenger dorato!

IRON MAN 17

IRON MAN 106 Autori: Christopher Cantwell, Ibraim Roberson 14 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Iron Man (2020) #17

Il Dio di Ferro è all’opera sulla Terra! • Grazie al potere cosmico, Iron Man ha donato un’intelligenza superiore a tutta l’umanità e ha grandi progetti per il futuro. • I suoi amici temono che questo sia il primo passo di un delirio catastrofico, e Patsy Walker ha chiesto aiuto… al Dottor Destino! • Tony Stark, però, potrebbe non prenderla benissimo…

THOR 21

THOR 274 Autori: Donny Cates, Nic Klein 14 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Thor (2020) #20

Continua la serie campione di vendite negli Stati Uniti! • Thor è vinto, e il Dio dei Martelli è pronto a infliggere l’ultimo colpo! • C’è ancora un modo per salvare il Tonante, ma il prezzo da pagare è alto. • Inoltre, la scioccante origine del Dio dei Martelli.

CAPTAIN MARVEL 27

Autori: Kelly Thompson, Sergio Dávila 28 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: Captain Marvel (2019) #35/36

La conclusione di L’ultima dei Marvel! • Avengers e Guardiani della Galassia si sono uniti nella battaglia contro Vox Supremo, ma ancora una volta il fato del conflitto è nelle mani di Capitan Marvel. • Messa alle strette, Carol Danvers ha reagito in una maniera che ha lasciato a bocca aperta il suo avversario quanto se stessa! • Come cambierà ora la vita della nostra eroina?

FANTASTICI QUATTRO 41

FANTASTICI QUATTRO 426 Autori: Dan Slott, Carlos Pacheco, Rafael Fonteriz, Carlos Magno 14 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Fantastic Four: Reckoning War Alpha (2022) #1

È un’epoca precedente ai Kree, agli Skrull e all’Impero Shi’ar, prima dell’emergenza di Galactus, prima della nascita di Asgard! • Prima di tutto questo scoppiò la Prima Guerra! La più imponente di tutto il Multiverso! • Ora le ostilità sono riprese, e questo è il giorno della resa dei conti! • Con i Fantastici Quattro, She-Hulk, il Fante di Cuori, l’Invisibile, Silver Surfer e tutto l’Universo Marvel!

VENOM 3

VENOM 61 Autori: Ram V, Bryan Hitch 14 aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Venom (2021) #3

Dylan Brock ancora in fuga, nel primo capitolo di Escalation! • La nuova, letale alleanza tra la Fondazione per la vita e gli Amici dell’umanità! • Continua a dipanarsi il mistero del Trono Assente e di Meridius! • Riuscirà Archer Lyle ad aiutare il giovane Venom?

HULK 3

PANINI DIRECT Autori: Donny Cates, Ryan Ottley Aprile • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: Hulk (2021) #3

Continua il viaggio dell’astronave Hulk nella dimensione instabile! C’è un altro Bruce Banner! Ma dov’è il suo Gigante di Giada? • La risposta a questa domanda? Be’, è una cosa pazzesca… • …e cambierà inevitabilmente l’intera linea di condotta del nostro Hulk! • La storia più assurda del Golia Verde che abbiate mai letto!

X-MEN 7

GLI INCREDIBILI X-MEN 388 Autori: Gerry Duggan, Pepe Larraz, Marte Gracia 21 aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: X-Men (2021) #7

Le incredibili e inevitabili origini di Capitan Krakoa! • Ma chi si nasconde dietro alla maschera? È davvero un mutante? • E perché Ciclope non può impedire che entri a far parte degli X-Men? • Inoltre… il Dr. Nemesis muove finalmente e ufficialmente guerra all’X-team!

NEW MUTANTS 21

PANINI DIRECT Autori: Vita Ayala, Danilo Beyruth, Alex Segura, Alba Glez Aprile • 17×26, S., 32 pp., col. • Euro 3,00 Contiene: New Mutants (2019) #24, Marvel’s Voices: Community (2021) #1 (XIII)

Una copertina ispirata al gioco dell’oca all’americana prepara la strada a grossi cambiamenti! • Le conseguenze dello scontro con il Re delle Ombre, sia per i New Mutants che per Amahl Farouk! • Novità in vista anche per Anole, Cosmar, No-Girl, Rain Boy e Scout! • In appendice: una storia di Sunspot!

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE 1

WOLVERINE 423 Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara, Frank Martin 21 aprile • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: X Lives of Wolverine (2022) #1

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT • Euro 7,00

L’esaltante inizio di un’esaltante miniserie… anzi due! • Preparatevi a una serie di salti nel passato, con Logan che deve impedire a Omega Red di cambiare il corso della storia! • Ma cosa c’entrano Jean Grey, Charles Xavier e, soprattutto… Mikhail Rasputin? • Una doppia storia imperdibile che potrebbe cambiare il passato e il presente di personaggi chiave!

X LIVES/X DEATHS OF WOLVERINE 2

PANINI DIRECT X-FORCE Autori: Benjamin Percy, Federico Vicentini, Dijo Lima, Frank Martin Maggio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: X Deaths of Wolverine (2022) #1

DISPONIBILE ANCHE IN EDIZIONE VARIANT • Euro 7,00

Mentre Logan viaggia nel passato, nel presente uno strano tumore mette a repentaglio la vita e gli abitanti di Krakoa! • Direttamente dalle pagine di Inferno, una persona inizia la sua fuga disperata… • …e Mystica non è l’unica a darle la caccia! • Con l’apparizione di una dottoressa molto particolare, dai trascorsi asgardiani!

MARVEL INTEGRALE: SPIDER-MAN DI J.M. DeMATTEIS 15

Autori: J.M. DeMatteis, Sal Buscema, Tom DeFalco, Mark Bagley, AA.VV. 28 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Spectacular Spider-Man (1976) #201, Amazing Spider-Man (1963) #378, Web of Spider-Man (1985) #101, Spider-Man (1990) #35

Seconda parte del crossover più violento degli anni 90: Maximum Carnage! • Carnage e il suo gruppo di freak mettono a fuoco e fiamme New York, e Spider-Man non riesce più ad arginare il caos! • In suo soccorso, un gruppo di amici che comprende Cloak & Dagger, Black Cat e… Venom?! • Possibile che per prevalere il Ragno si veda costretto ad adottare la loro stessa violenza?

MARVEL INTEGRALE: GLI INCREDIBILI X-MEN 40

Autori: Chris Claremont, John Romita Jr., Barry Windsor-Smith, Arthur Adams 14 aprile • 16×21, B., 96 pp., col. • Euro 4,90 Contiene: Uncanny X-Men (1963) #197/199, New Mutants Special Edition (1985) #1 (I)

Gli X-Men contro il Dr. Destino per salvare… Arcade? • Il maestro Barry Windsor-Smith torna a lavorare sugli X-Men per illustrare Vitamorte II, sequel dell’amatissima storia di Tempesta! • Ci avviciniamo al 200° numero di Uncanny X-Men con tre episodi mozzafiato! • Inizia qui Guerre ad Asgard, con i disegni di Arthur Adams!

RE CONAN 1

CONAN IL BARBARO 15 Autori: Jason Aaron, Mahmud Asrar 28 aprile • 17×26, S., 40 pp., col. • Euro 5,00 Contiene: King Conan (2021) #1

Ai nastri di partenza una nuova, selvaggia miniserie bimestrale in cinque numeri! • Una saga dedicata al re di Aquilonia dagli autori di Vita e morte di Conan! • L’ultima battaglia di Conan ai confini del mondo comincia qui! • Pronti per le onde infestate dai vermi?

Le uscite Panini Marvel Italia di Aprile 2022: i volumi

GAMMA FLIGHT: LE RADICI DEL MALE

PANINI DIRECT Autori: Al Ewing, Crystal Frasier, Lan Medina Aprile • 17×26, B., 120 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Gamma Flight (2021) #1/5

Gamma Flight aveva un solo compito: trovare e fermare l’Immortale Hulk. Ma alla resa dei conti il gruppo si è schierato con il Gigante di Giada… • …e ora il mondo intende fargliela pagare! • Puck, l’Uomo Assorbente, Titania, Doc Sasquatch e uno sfigurato Rick Jones sono in fuga da ogni autorità! • Sono dei fuorilegge che traboccano di energia gamma!

EXCALIBUR VOL. 4: AL SERVIZIO DI LORD DESTINO

PANINI DIRECT Autori: Tini Howard, Marcus To, Erick Arciniega Aprile • 17×26, B., 128 pp., col. • Euro 13,00 Contiene: Excalibur (2019) #22/26

• Su Altromondo e dintorni, i mutanti non sono più ben visti: li chiamano “sciamanti” e li reputano latori di sfortuna. • Capitan Bretagna e la sua squadra dovranno battersi contro tale superstizione… • …e con gente del calibro del Mago Merlino e Re Artù! • Ma anche con le strane pretese del Dr. Destino!

MOON KNIGHT VOL. 1: LA MISSIONE DELLA MEZZANOTTE

MARVEL COLLECTION Autori: Jed MacKay, Alessandro Cappuccio Maggio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Moon Knight (2021) #1/6

La sua missione è la giustizia! • Moon Knight ha aperto un rifugio per chi cerca riparo dalle minacce più strane ed è disposto a tutto pur di aiutare chi ha bisogno di lui. • Ma cosa accadrebbe se coloro che vuole salvare gli si rivoltassero contro? E chi è il nemico che sta tramando nell’ombra? • Il ritorno del più oscuro e problematico degli eroi Marvel, protagonista dell’omonimo serial Marvel Studios/Disney+ con Oscar Isaac!

MOON KNIGHT: SOLE DI MEZZANOTTE

MARVEL DELUXE Autori: Charlie Huston, David Finch, Mico Suayan, Tomm Coker Maggio • 18,3×27,7 C., 352 pp., col. • Euro 35,00 Contiene: Moon Knight (2006) #1/13

Il ritorno di Marc Spector, l’uomo dai cento volti e dalle mille vite, e per la prima volta vengono rivelate le sue origini! • Khonshu, il dio egizio della Luna, l’ha riportato in vita perché combatta la malvagità nel mondo… • …e ora il Cavaliere Lunare è il nuovo padrone delle notti di New York! • Un thriller a tinte nerissime ideato dal romanziere Charlie Huston e dal maestro dell’oscurità, David Finch!

MARVEL-VERSE MOON KNIGHT

Autori: Doug Moench,Bill Sienkiewicz, Cullen Bunn, Ibrahim Moustafa, AA.VV. Maggio • 15×23, B., 112 pp., col. • Euro 9,90 Contiene: Werewolf By Night (1972) #32/33, Amazing Spider-Man (1963) #220 (I), Moon Knight (1980) #13, Moon Knight Annual (2019) #1

A un passo dalla morte, il mercenario Marc Spector viene salvato da Khonshu, il Dio della Luna. Da quel momento diventa Moon Knight, l’eroe che protegge le persone che si muovono di notte! • Con le sue identità multiple, il Cavaliere Lunare è uno dei più misteriosi e affascinanti vigilanti dell’Universo Marvel. • Cinque racconti che lo vedranno alle prese con un licantropo, Spider-Man e Daredevil e in un’affascinante avventura attraverso il tempo! • Un volume dedicato al più misterioso eroe Marvel, perfetto per i nuovi lettori e per chi volesse conoscere meglio il personaggio in vista della serie Disney+!

MOON KNIGHT: PERSONALITÀ MULTIPLA

MARVEL DELUXE Autori: Brian M. Bendis, Alex Maleev Marzo • 18,3×27,7, C., 296 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: Moon Knight (2011) #1/12

Marc Spector è il produttore esecutivo di uno show sulla sua vita! • La sua esistenza, affollata da diversi personaggi che albergano nella sua mente, è un vero caos in cui il ruolo di Avenger sembra mettere un po’ di ordine. • Di fronte a una nuova minaccia, Moon Knight avrà al suo fianco alleati come Spider-Man, Capitan America, Wolverine… ma è davvero così? • Il dream team composto da Brian M. Bendis e Alex Maleev alle prese con le tante anime dell’eroe al centro della nuova serie Disney+!

LA MORTE DI DOCTOR STRANGE: UN MONDO SENZA STRANGE

MARVEL COLLECTION Autori: Tini Howard, Si Spurrier, Skottie Young, Mike Del Mundo, AA.VV. Maggio • 17×26, C., 232 pp., col. • Euro 27,00 Contiene: The Death of Doctor Strange: Avengers (2021) #1, Strange Academy Presents: The Death of Doctor Strange (2021) #1, The Death of Doctor Strange: Spider-Man (2021) #1, The Death of Doctor Strange: White Fox (2021) #1, The Death of Doctor Strange: Blade (2021) #1, The Death of Doctor Strange: X-Men/ Black Knight (2021) #1, The Death of Doctor Strange: Bloodstone (2021) #1

Il Dr. Strange è stato ucciso, e la Terra non ha più uno Stregone Supremo a proteggerla. • Avengers, Spider-Man, X-Men e altri eroi devono vedersela con minacce di natura tanto imprevedibili quanto pericolose. • Come hanno reagito i giovani studenti della Strange Academy alla notizia della morte del loro preside? • Sette storie autoconclusive collegate all’evento che ha cambiato il mondo della magia Marvel!

ETERNALS VOL. 2: IL TRIONFO DI THANOS

MARVEL COLLECTION Autori: Kieron Gillen, Esad Ribic, Dustin Weaver, Kei Zama, AA.VV. Maggio • 17×26, C., 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Eternals: Thanos Rises (2021) #1, Eternals: Celestia (2021) #1, Eternals (2021) #7/9, Eternals: The Heretic (2022) #1

• Gli Eterni hanno scoperto il segreto dietro alla loro esistenza, e adesso la loro società va in pezzi. • È in momenti come questi che c’è bisogno di un nuovo leader, e chi meglio di… Thanos?! • Anche se fosse, il Folle Titano non sarebbe certo il più crudele ad averli guidati… incredibile ma vero! • Un nuovo, sconvolgente capitolo nella storia di Ikaris, Sersi, Thena e gli altri personaggi creati da Jack Kirby.

X-FORCE VOL. 1: TERRENO DI CACCIA

PANINI DIRECT MARVEL DELUXE Autori: Benjamin Percy, Joshua Cassara, Jan Bazaldua Aprile • 18,3×27,7 C., 304 pp., col. • Euro 32,00 Contiene: X-Force (2019) #1/12

Wolverine, Domino, Kid Omega, Bestia, Sage e Jean Grey sono… X-Force! • Anche Krakoa ha bisogno di qualcuno disposto a tutto pur di proteggerla… • …e quando l’impensabile accade sull’isola, i mutanti fondano una nuova X-Force! • Una delle X-serie più entusiasmanti e violente, firmata da Benjamin Percy (Wolverine) e dall’astro nascente Joshua Cassara!

MILES MORALES VOL. 1: STRAIGHT OUT OF BROOKLYN

MARVEL COLLECTION Autori: Saladin Ahmed, Javier Garrón Aprile • 17×26, 136 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Miles Morales: Spider-Man (2019) #1/6

Un nuovo inizio per Miles Morales, come sempre diviso tra la sua missione di super eroe e la normale vita di liceale. • Un’avventura con tanto di team-up inedito e sorprendente… • …e la partecipazione speciale di Capitan America! • Spider-Man sembra aver trovato un equilibrio tra affetti e identità: quanto potrà durare?

THOR VOL. 1: IL RE DIVORATORE

MARVEL COLLECTION Autori: Donny Cates, Nic Klein Aprile • 17×26, C., 152 pp., col. • Euro 18,00 Contiene: Thor (2020) #1/6

L’inizio di una nuova leggenda per il Dio del Tuono! • Donny Cates, la superstar della Marvel contemporanea, dà il via al suo ciclo di storie su Thor. • Il principe è diventato re, i Dieci Regni sono in pace e tutta Asgard si prostra al Tonante. • Ma c’è una minaccia cosmica che incombe: l’Inverno Nero sta arrivando!

IRON MAN VOL. 1: L’UOMO DI FERRO

MARVEL COLLECTION Autori: Christopher Cantwell, Cafu Aprile • 17×26, C., 128 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Iron Man (2020) #1/5

Un nuovo inizio per l’invincibile Iron Man! • Tony Stark deve riavviare la sua vita, e per farlo riparte da zero. • Ma è possibile tenere un basso profilo per il miliardario, playboy e filantropo? • L’Avenger dorato si prepara con una nuova armatura, poco prima del ritorno del letale Korvac!

SAVAGE AVENGERS VOL. 2: A CENA CON VICTOR

PANINI DIRECT — MARVEL COLLECTION Autori: Gerry Duggan, Kim Jacinto, Ron Garney, Patch Zircher Aprile • 17×26, 144 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Savage Avengers (2019) #6/10, Savage Avengers Annual (2019) #1

Lo stranissimo incontro tra Conan e il Dottor Destino! • Il terribile Kulan Gath non è ancora stato sconfitto e trama nell’ombra per riavere il suo amuleto… • Doctor Strange è pronto a scendere in campo per contrastare l’antico stregone. • Un folle viaggio a colpi di magia e spadoni, tra giungla brasiliana, Latveria e le piramidi egizie!

AMAZING SPIDER-MAN VOL. 9: L’ASCESA DEL MANGIAPECCATI

MARVEL COLLECTION Autori: Nick Spencer, Guillermo Sanna, Kim Jacinto, Mark Bagley, AA.VV. Maggio • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 17,00 Contiene: Amazing Spider-Man: Sins Rising Prelude (2020) #1, Amazing Spider-Man (2018) #44/47

Inizia una lunga scia di sangue che porta all’istituto Ravencroft! • Da mesi, forse anni, trama nell’ombra per la sua vendetta, ma ora Kindred è pronto a colpire! • L’obiettivo del super criminale non è Spider-Man, ma Peter Parker! • E per tormentare l’alter ego dell’Arrampicamuri ha resuscitato… il Mangiapeccati!

AMAZING SPIDER-MAN: LE STRISCE QUOTIDIANE VOL. 5

Autori: Stan Lee, Floro Dery, Dan Barry Maggio • 28×21,6, C. con sovraccoperta, 328 pp., b/n e col. • Euro 45,00 Contiene: Amazing Spider-Man: The Ultimate Newspaper Comics Collection vol. 5

Quinto e ultimo volume dedicato alle strip di Spider-Man uscite originariamente sui quotidiani! • È la volta degli anni 1985 e 1986, quando tra i disegnatori c’era Dan “Flash Gordon” Barry! • Nuove femmes fatale cadono nella ragnatela del Ragno… e viceversa! • E non crediate che Mary Jane resti a guardare mentre le portano via Peter!

THOR: RESURREZIONE

MARVEL MUST-HAVE Autori: Dan Jurgens, John Romita Jr. Maggio • 17×26, C., 248 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: Thor (1998) #1/8, Peter Parker: Spider-Man (1999) #2

Scomparso insieme agli altri eroi della Terra, Thor ha finalmente fatto ritorno, solo per scoprire che Asgard è stata distrutta e i suoi abitanti sono scomparsi… • Chi possiede il potere necessario per ordire qualcosa del genere? E quali sono i suoi scopi? • E, se la Città Dorata è in rovina, che ne è dell’Olimpo? • Una delle saghe del Dio del Tuono più epiche e spettacolari di sempre, con ospiti del calibro di Namor, Ercole e Spider-Man.

WORLD WAR HULK

MARVEL MUST-HAVE Autori: Greg Pak, Peter David, John Romita Jr. Maggio • 17×26, C., 264 pp., col. • Euro 20,00 Contiene: World War Hulk Prologue: World Breaker (2007) #1, World War Hulk (2007) #1/5

Hulk sembrava aver finalmente trovato la pace sul remoto pianeta Sakaar, ma gli è stata portata via nel modo più terribile. • Ora il Golia Verde intende vendicarsi su chi ai suoi occhi ha causato tutto questo: coloro che un tempo riteneva amici. • Più si arrabbia, più Hulk diventa forte… e non è mai stato così arrabbiato! • Per gli eroi della Terra è quindi giunto il momento di scoprire quanto sia alto il prezzo del tradimento. Sempre che, ovviamente, sopravvivano alla furia di quello che una volta era uno di loro.

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 9: L’UOMO SENZA VOLTO

Autori: Ed Brubaker, Steve Epting, Luke Ross, Butch Guice Aprile • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 14,00 Contiene: Captain America (2005) #43/48

Continua la saga di Bucky Barnes, il nuovo Capitan America! • Una storia a cavallo tra Shanghai e New York, passato e presente! • Un vecchio nemico proveniente dalla Seconda Guerra Mondiale ritorna in scena. • Un racconto d’azione, spionaggio e guerra come solo Ed Brubaker sa scriverne!

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 10: UN ANNO DOPO

Autori: Ed Brubaker, Luke Ross, Gene Colan Aprile • 17×26, B., 176 pp., col. • Euro 16,00 Contiene: Captain America (2004) #49/50, Captain America (1968) #600/601

Sharon Carter cerca di riconquistare il controllo completo della sua mente. • Gli alleati di Cap si preparano a celebrarlo nel primo anniversario della sua morte. • Ed Brubaker pone l’ultimo tassello nel mosaico della scomparsa di Cap… e inizia a sistemare quelli per il suo ritorno! • Inoltre, la storia disegnata da Gene Colan che ha vinto un Eisner Award!

CAPITAN AMERICA BRUBAKER COLLECTION ANNIVERSARY VOL. 11: RINATO

Autori: Ed Brubaker, Bryan Hitch, Luke Ross, Butch Guice Aprile • 17×26, B., 248 pp., col. • Euro 21,00 Contiene: Captain America: Reborn Prologue (2009) #1, Captain America: Reborn (2009) #1/6, Captain America: Who Will Wield the Shield? (2010) #1

Capitan America è davvero morto o c’è ancora speranza? • Ed Brubaker firma un altro capitolo chiave della saga di Steve Rogers! • L’ultima parte del leggendario primo ciclo dello sceneggiatore sul Discobolo. • Contiene lo speciale capitolo conclusivo Chi impugnerà lo scudo?.

I FANTASTICI QUATTRO DI WALTER SIMONSON VOL. 1: NEL FLUSSO DEL TEMPO

Autore: Walter Simonson Aprile • 18,3×27,7, C., 232 pp., col. • Euro 29,00 Contiene: Fantastic Four (1961) #334/342, Marvel Holiday Special (1991) #1

Il primo di due volumi interamente dedicati al celebre ciclo dei Fantastici Quattro scritti e disegnati da Walter Simonson! • Dalle tre storie per Atti di vendetta alle avventure attraverso il flusso del tempo che li porterà a scontrarsi contro alcuni dei loro nemici più mortali! • Nove entusiasmanti avventure del Quartetto in una delle sue saghe più famose ed esaltanti! • Inoltre, una storia di Natale disegnata da Arthur Adams!

I FANTASTICI QUATTRO DI WALTER SIMONSON VOL. 2: GROSSI GUAI SUL PIANETA TERRA

Autori: Walter Simonson, Arthur Adams Aprile • 18,3×27,7, C., 288 pp., col. • Euro 31,00 Contiene: Fantastic Four (1961) #333/354

Secondo e ultimo volume dedicato al leggendario ciclo di Walter Simonson sulla collana dei Fantastici Quattro! • Undici storie in cui vedremo in azione un Dr. Destino più letale che mai e la altrettanto temibile Commissione dell’Invarianza Spazio-temporale! • La trilogia di storie degli FQ alternativi – Hulk, SpiderMan, Ghost Rider e Wolverine – disegnata dal maestro Arthur Adams! • 288 pagine entrate nella storia del fumetto Marvel!

I FANTASTICI QUATTRO DI WALTER SIMONSON – COFANETTO COMPLETO Contiene: I FANTASTICI QUATTRO DI WALTER SIMONSON VOLL. 1 E 2 Euro 60,00

MARVEL OMNIBUS: THOR DI WALT SIMONSON NUOVA EDIZIONE

PANINI DIRECT Autori: Walter Simonson, Sal Buscema, Bob Wiacek, Al Milgrom Maggio • 18,3×27,7, C., 1192 pp., col., con sovraccoperta Euro 89,00 Contiene: Thor (1966) #337/355, #357/369, #371/382, Balder the Brave (1985) #1/4

Uno dei capolavori della Marvel anni 80 in un unico, imperdibile volume! • Il ciclo firmato da Walt Simonson è considerato uno dei migliori mai realizzati su Thor. • La morte di Odino e le origini di Asgard sono solo due delle incredibili storie raccontate su queste pagine. • Un mastodontico Omnibus con materiali restaurati e colmo di extra.

MARVEL OMNIBUS AVENGERS/FANTASTICI QUATTRO: EMPYRE

PANINI DIRECT Autori: Al Ewing, Dan Slott, Jonathan Hickman, Valerio Schiti Agosto • 18,3×27,7 C., 1408 pp., col., con sovraccoperta • Euro 109,00 Contiene: Incoming (2020) #1, Road to Empyre (2020) #1, Empyre: Avengers (2020) #0, Empyre: Fantastic Four (2020) #0, Empyre (2020) #1/6, Lords of Empyre: Emperor Hulkling (2020) #1, Lords of Empyre: Celestial Messiah (2020) #1, Lords of Empyre: Swordsman (2020) #1, Empyre: Avengers (2020) #1/3, Empyre: Captain America (2020) #1/3, Empyre: Savage Avengers (2020) #1, Empyre: X-Men (2020) #1/4, X-Men (2019) #10-11, Captain Marvel (2019) #18/21, Fantastic Four (2018) #21/23, Empyre Aftermath: Avengers (2020) #1, Empyre Fallout: Fantastic Four #1 (2020), Web of Venom: Empyre’s End (2020) #1, Immortal She Hulk (2020) #1, Black Panther & the Agents of Wakanda (2020) #7/8

La saga che ha cambiato l’assetto cosmico dell’Universo Marvel! • Kree e Skrull si sono alleati grazie all’imperatore Hulkling, e il loro obiettivo è… la Terra? • Ma chi sono i veri nemici in questo conflitto intergalattico? E chi potrà fermarli? • La versione integrale dell’evento, inclusi i capitoli rimasti inediti e numerosi extra!

MARVEL ACTION SPIDER-MAN VOL. 1: IL MONDO DI SPIDER-MAN

Autori: Sarah Graley, Stef Purenins, Phil Murphy, Arianna Florean, AA.VV. Aprile • 20,5×28,5, C., 112 pp., col. • Euro 11,90 Contiene: Marvel Action: Spider-Man (2021) #1/5

La scuola può essere dura, e se sei Spider-Man l’impresa di mantenere il segreto è ancora più dura! • E quando la scuola è la Oscorp School of Technology, le cose sono ancora più complicate… perché la situazione sembra torbida! • Riuscirà Spider-Man a combattere i vari cattivi senza rivelare la propria identità? • Un’accattivante nuova interpretazione di Spider-Man per i lettori più giovani!

Le uscite Panini Marvel Italia di Aprile 2022: riproposte e ristampe

MARVEL MUST HAVE SPIDER-MAN: SPIDER-VERSE Terza ristampa • marzo • 17×26, C., 184 pp., col. • Euro 15,00

MARVEL MUST HAVE SPIDER-MAN: CHI È MILES MORALES? Aprile • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00

MARVEL MUST HAVE VENOM: ORIGINE OSCURA Aprile • 17×26, C., 136 pp., col. • Euro 15,00