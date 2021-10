The Rising of The Shield Hero 2 – il trailer su Naofumi

The Rising of The Shield Hero 2 è uno degli anime più attesi della Primavera 2022.

La nuova stagione avrebbe dovuto debuttare questo Ottobre, ma come vi abbiamo riportato, ha subito un ritardo e arriverà ad Aprile 2022.

Crunchyroll diffonderà la seconda stagione in contemporanea con la messa in onda in Giappone e per ingannare l’attesa ha pubblicato il trailer su Naofumi.

Possiamo guardarlo di seguito:

Masato Jinbo (Chaos;Child, Fate/kaleid liner Prisma Illya 2wei Herz!) dirige The Rising of The Shield Hero – Stagione 2 presso Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0) e DR MOVIE al posto di Takao Abo.

Keigo Koyanagi (Regalia: The Three Sacred Stars) torna a occuparsi della supervisione delle sceneggiature, così come Masahiro Suwa del character design e Kevin Penkin della colonna sonora.

Ricordiamo che è in lavorazione anche la stagione 3 dell’anime.

Iwatani Naofumi, un ordinario otaku, trova un libro in una biblioteca che lo trasporta in un mondo parallelo. Ha il compito di affiancare la spada, la lancia e l’arco, come uno dei Quattro Eroi Cardinali, e di combattere le Ondate col ruolo di Eroe dello Scudo. Emozionato dalla prospettiva di una grande avventura, Naofumi si unisce al gruppo. Solo pochi giorni dopo, però, viene tradito e perde tutto il suo denaro, la sua dignità e ogni rispetto. Non potendosi più fidare di nessuno, acquista una schiava chiamata Raphtalia e affronta le Ondate e il mondo stesso. Ma troverà davvero il modo di ribaltare la sua disperata situazione?

