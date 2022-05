One Piece: Otama entra in scena nell’episodio 1019 della serie

L’adattamento animato di One Piece sta registrando le migliori impressioni da parte degli appassionati e il tutto è cominciato dall’episodio 1015. Infatti viene considerato tra i migliori mai visti proprio dal punto di vista della qualità grafica.

Inoltre è stato a partire dall’episodio 1015 che l’adattamento animato ha ripreso con la trasmissione. Infatti Toei Animation ha dovuto superare un momento di difficoltà molto delicato causato da un attacco hacker.

Adesso però One Piece ha finalmente dato il via al grande scontro tra la generazione peggiore di pirati e gli imperatori Kaido e Big Mom. Tutti i fan possono aspettarsi da adesso in poi battaglie violente e incandescenti, in quanto si parla di due dei quattro imperatori dal potere devastante.

Gli episodi finora avevano mostrato che Rufy e gli altri stanno riscontrando molte difficoltà contro Kaido e Big Mom.

I membri della Worst Generation, noti anche come supernove, hanno cercato il più possibile di sconfiggere gli Imperatori. Tuttavia la lotta continuerà per diversi episodi a venire.

Cosa accadrà concretamente a partire dall’episodio 1019?

Innanzitutto l’episodio 1019 di One Piece si intitola “Il piano segreto di Otama! Operazione Kibi Dango!“.

Come suggerisce il titolo, l’anime farà una deviazione dal combattimento sul tetto della Skull Dome, per aggiornare i fan su come i combattimenti sul resto dei piani stanno andando.

Per tutto il tempo, Otama ha preparato il suo piano e si sta preparando per metterlo in atto proprio nel prossimo episodio della serie.

Come suggerisce anche il titolo, la sua abilità di produrre Kibi Dango le darà un enorme vantaggio in questa guerra. Ricordiamo che ha mangiato il frutto del Diavolo Kibi Kibi che le permette di creare dei dango dalle guance. Questi riescono a calmare gli animali che le mangiano, ma non di placare la fame delle persone.

Sarà inoltre interessante vedere l’anime fornire un aggiornamento sui combattimenti in corso mentre Rufy cerca ancora una strategia per poter abbattere Kaido.

Inoltre è interessante notare come l’anime non è poi così distante dal manga. Infatti come ormai tutti sanno, nel manga Rufy ha risvegliato il Gear Fifth e dunque molto presto anche chi segue la serie animata potrà assistere a questa nuova trasformazione.