One Piece: il volume 102 raggiunge un traguardo importante di vendite

One Piece come ormai tutti sappiamo è tra i manga più di successo tra tutti. È da sempre il competitor numero 1 per tutti gli altri che ambiscono a raggiungere risultati importanti e tantissime generazioni seguono le avventure di Rufy.

Basti pensare che il manga ad aver venduto di più al mondo e nel febbraio 2005 aveva venduto 100 milioni di volumi. Ha superato la soglia dei 200 milioni nel febbraio 2011 aumentando costantemente nel corso degli anni fino a toccare 500 milioni di copie nel 2022.

Ogni anno in Giappone a partire dal 2008 il manga ha sempre dominato le vendite. Tuttavia il record del manga e rimasto imbattuto fino al 2019, quando è stato superato da Demon Slayer.

Attualmente sul versante della serie animata Crunchyroll ha trasmesso l’episodio numero 1017. In questa occasione le due supernove Kid e Law si preparano a sfidare Big Mom e lo scontro inizierà nell’episodio successivo.

Nel manga invece la situazione è molto più avanti chiaramente, e pare che nell’ultimo capitolo, il 1049, Rufy abbia sconfitto definitivamente Kaido. La battaglia contro l’imperatore è quella più lunga dell’intera serie.

I confronti tra i due pirati sono stati tanti e Cappello di Paglia ha subito diversi KO. Per ben tre volte non è riuscito a battere Kaido. Tuttavia dopo l’ennesima sconfitta, Rufy riesce a risvegliare la versione più forte del Gear Forth. Ovvero il Gear Fifth, che lo vede capace di far diventare qualsiasi cosa lo circondi di gomma. Si scoprono anche novità sulla vera natura del Frutto del Diavolo che ricorda l’abilità di Joy Boy.

Ora però annunciamo un traguardo incredibile legato all’ultimo volume di One Piece. L’aggiornamento viene condiviso direttamente dall’insider Orojapan1 che noi riportiamo di seguito:

From May 9 to 15, volume 102 sold 17,473 copies. The total number of copies sold for this volume is 1,590,911.#ONEPIECE pic.twitter.com/glsdx09Mee — OROJAPAN (@Orojapan1) May 20, 2022

Scopriamo che il volume 102, l’ultimo pubblicato e disponibile, dal 9 al 15 maggio ha venduto ben 17.473 copie!

Le vendite totali di questo volume è di 1.590.911. Ancora una volta One Piece sorprende, vendendo più di un milione e mezzo di copie!

