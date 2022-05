Lucifer and the Biscuit Hammer: il nuovo trailer annuncia l'uscita ufficiale

Lucifer and the Biscuit Hammer ha confermato che il suo anime debutterà l’8 luglio in Giappone, ma al momento non è ancora stata annunciata una licenza di streaming internazionale. Intanto godetevi il nuovo trailer.

Ma mentre i fan attendono la prima, ora abbiamo il primo vero sguardo su cosa aspettarci dal nuovo adattamento diretto da Nobuaki Nakanishi per lo studio NAZ con Jumondo.

Il nuovo adattamento anime di Lucifer and the Biscuit Hammer vedrà la partecipazione del creatore della serie originale Satoshi Mizukami, accreditato per la composizione della serie.

Hajime Hatakeyama sarà il character designer e Takatsugu Wakabayashi comporrà le musiche.

Il cast iniziale della serie comprende Junya Enoki nel ruolo di Yuuhi Amamiya, Naomi Ozora nel ruolo di Samidare Asahina, Kenjiro Tsuda nel ruolo di Noi Crezant, Azusa Tadokoro nel ruolo di Hisame Asahina, M.A. O come Anima, Tatsumaru Tachibana come Animus, Shuuhei Iwase come Hangetsu Shinonome, Gen Sato come Mikazuki Shinonome, Tetsu Inada come Soichiro Nagumo, Aya Suzaki come Yayoi Hakudo, Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Hyo Shimaki, Shunichi Toki nel ruolo di Taro Kusakabe, Chinatsu Hirose nel ruolo di Hanako Sorano e Chihaya Yoshitake nel ruolo di Subaru Hoshikawa.

Samidare – Lucifer & Biscuit Hammer è un manga scritto e disegnato da Satoshi Mizukami. È stato serializzato sulla rivista Young King OURs di Shōnen Gahōsha da aprile 2005 ad agosto 2010.

La serie è stata poi raccolta in 10 volumi tankōbon. Un’edizione italiana è stata pubblicata dalla casa editrice Flashbook. Un adattamento animato è previsto per l’estate 2022.

Yuuhi Amamiya è un giovane studente universitario scansafatiche e nichilista che un giorno si ritrova un lucertolone dentro casa sua.

Il lucertolone si presenterà come Noi Crezant e spiega ad Amamiya che lui è il Cavaliere (della) Lucertola e il loro compito è quello di riunirsi agli altri Cavalieri e alla Principessa per salvare il mondo dalla minaccia di Animus e del martello gigante che fluttua in cielo chiamato Biscuit Hammer (letteramente dall’inglese “Martello Biscotto”).

Sebbene Yuuhi inizialmente non sia interessato a farsi coinvolgere e cerchi inutilmente di liberarsi della lucertola, si rende conto di essere ormai coinvolto nella faccenda e cambia idea quando incontra la principessa, Samidare Asahina, che gli confida la sua intenzione di sconfiggere Animus e salvare il mondo in modo che possa poi distruggerlo lei stessa.

Qui nasce il rapporto tra i due e l’inizio della battaglia.

Ricordiamo che la storia è davvero breve e l’adattamento anime coprirà tutte le vicende del manga, aprendo e chiudendo il tutto con una sola stagione