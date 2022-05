Ken il Guerriero: Tetsuo Hara disegna la copertina per il CD Junretsu

Ken il Guerriero torna con una nuova illustrazione!

L’illustratore del manga Fist of the North Star Tetsuo Hara ha disegnato l’illustrazione della copertina del nuovo singolo del gruppo musicale Junretsu, in uscita in Giappone l’8 giugno.

L’illustrazione raffigura Yujiro Shirakawa nel ruolo di Kenshiro, Kazuyoshi Sakai nel ruolo di Raoh, Ryohei Odai nel ruolo di Toki e Shota Gogami nel ruolo di Jagi.

Sakai, che ha proposto la collaborazione, ha dichiarato di essere un fan di Fist of the North Star fin dalla sua infanzia. Anche Shirakawa ha dichiarato che la serie ha un posto speciale nel suo cuore e che da bambino voleva diventare Kenshiro.

Ha raccontato che lui e suo padre, ora defunto, cantavano insieme il primo tema finale mentre lo ascoltavano su una cassetta.

“Sono passati più di 30 anni da quando scrissi nel mio libro di diploma di scuola elementare che volevo diventare Kenshiro, e ora quel sogno si è finalmente avverato”, ha detto.

Hara ha ricevuto l’offerta tramite il comico Chance Oshiro, che è un conoscente di lunga data di Sakai.

Hara ha commentato: “È colpa di Chance se mi sono immischiato con Junretsu e sono stato trascinato a disegnare un’illustrazione dei membri. Ma era anche un buon Chance, quindi ho colto l’occasione per disegnare i membri che incanalano l’Hokuto Shinken. Questa sarà l’ultima volta che i membri si riuniranno con questa formazione, quindi ho disegnato gli attuali Junretsu che sfolgorano brillantemente nel loro picco!”.

Il gruppo si è formato nel 2006 ed è composto da diversi attori di tokusatsu. In aprile Odai ha annunciato il suo ritiro dal gruppo entro la fine dell’anno.

Il manga originale di Fist of the North Star di Buronson e Tetsuo Hara è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1983 al 1988.

Da allora è stato un successo senza fine, non solo nel Paese del Sol Levante, ma anche in tutto il resto del mondo, soprattutto in Occidente, dove è diventato una vera e propria icona della Pop Culture.