One Piece: svelati i dettagli sul gioco di carte

Di recente abbiamo riportato l’annuncio dell’arrivo del gioco di carte ispirato alla serie di Oda. Adesso maggiori dettagli sono stati rivelati sull’imminente One Piece Card Game.

Bandai Namco ha fornito ai fan di One Piece una prima occhiata alle regole del suo prossimo gioco di carte. Il debutto è previsto a luglio e in tutto il mondo a fine 2022.

Le regole sono scritte in giapponese. Tuttavia gira sul web una traduzione approssimativa in inglese.

Quindi come funziona il gioco di carte di One Piece?

Ogni mazzo di questo gioco di carte conterrà una singola carta Leader/capitano e 50 carte dello stesso colore della carta Leader.

Oltre a una carta Leader, i giocatori possono avere carte personaggio, carte evento e carte luogo nel loro mazzo.

Ogni Capitano ha una specifica quantità di vita, che è rappresentata prendendo carte dal mazzo del giocatore e dal posizionamento accanto al Capitano.

Per esempio sia Rufy che Kaido hanno 5 vite, ma sembra che alcuni Leader avranno più o meno vita di altri.

Chiaramente l’obiettivo di ogni partita è ridurre il Leader di un avversario a 0 punti vita.

Un altro aspetto interessante del gioco è come giocare le proprie carte. Ogni carta in One Piece Card Game ha un costo “Don”.

Oltre al mazzo principale di un giocatore, ogni giocatore ha anche un mazzo Don da dieci carte che può utilizzare per alimentare le abilità di un personaggio o metterlo sul campo di gioco.

All’inizio di ogni turno, un giocatore pesca due Don e li mette nella propria area Don. Una volta usato, ritorna nell’Area del Don, quindi sembra che i giocatori avranno gradualmente più energia per turno.

Spendendo Don è possibile utilizzare i personaggi e attivare delle abilità precise; assegnando Don si aumenta il potere dei personaggi.

Per attaccare e difendere è molto semplice. Quando un giocatore attacca, sceglie un bersaglio. Il bersaglio ha l’opportunità di contrastare se ne ha la capacità. Al contrario vince la carta più forte.

Se il giocatore ha preso di mira il Leader dell’avversario, l’avversario pesca una carta Vita e la aggiunge alla sua mano.

Se ha preso di mira un’altra carta Personaggio, quella carta viene scartata.