TMNT: Shredder’s Revenge, news per il nuovo titolo dedicato alle tartarughe mutanti!

Oggi, DotEmu e Tribute Games hanno pubblicato il secondo di una serie di video dietro le quinte, rivelando molte nuove informazioni sul gioco, compresi alcuni dei boss che i giocatori incontreranno. Oltre a Rocksteady, Bebop, Tempestra e Rat King, il video di oggi mostra anche Dirtbag e Groundchuck.

In totale, il gioco conterrà più di 20 personaggi sotto forma di boss, compresi i cattivi che ritornano e alcuni che non sono mai apparsi in un precedente videogioco TMNT!

Oltre ai nuovi cattivi, il gioco presenterà anche altre divertenti modifiche alla formula Konami. I giocatori troveranno in questo nuovo titolo, le Party Pizza negli stage, che consentono a più giocatori di curarsi, anziché a uno solo.

La modalità Storia del gioco sarà inoltre dotata di una mappa del mondo che i giocatori potranno percorrere utilizzando il Turtle Party Wagon e il Turtle Blimp, e ci sarà la possibilità di rivisitare gli stage già completati. I giocatori che desiderano un’esperienza più complessa e vecchia scuola, possono invece dedicarsi alla modalità Arcade.

Finora, sembra che Shredder’s Revenge offrirà molto divertimento e nostalgia ai fan di vecchia data! Nel video, gli sviluppatori hanno paragonato il gioco a quando i fan “giocavano con tutti i loro giocattoli TMNT in età infantile”.

Gli sviluppatori sembrano avere molto a cuore il franchise, e questo è molto evidente in questi video dietro le quinte. Purtroppo Shredder’s Revenge non ha ancora una data di uscita, ma speriamo che i fan non debbano aspettare ancora a lungo!

Novità per TMNT: Shredder’s Revenge, il prossimo capitolo dedicato alle note tartarughe dallo stampo classico. In una recente intervista abbiamo avuto modo di apprendere alcune news sul progetto, che si prospetta davvero interessante.

Siamo grandi fan dei giochi arcade, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Arcade Game e Turtles in Time. Volevamo davvero catturare lo spirito di questi giochi invece di rifarli esattamente come sono. Ci piace creare i giochi come li ricordiamo, perché a volte possono risultare approssimativi e limitati. Una delle cose che ci è piaciuta molto dei vecchi giochi arcade è stato il ritmo, a differenza di altri beat ’em up in cui si combatte 1 contro 1 per sbarazzarsi di un nemico alla volta. I giochi delle Tartarughe sono davvero incentrati sull’abbattimento di un gruppo di nemici allo stesso tempo. È quasi un gioco d’azione in cui i nemici entrano ed escono il più velocemente possibile quando li si elimina.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge uscirà su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC.