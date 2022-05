Fullmetal Alchemist Live-Action: ecco un First Look di Kimblee, Miles e Yuriy Rockbell

Le nuove immagini sono state presentate sul sito ufficiale del nuovo film e offrono un nuovo sguardo alle versioni live-action di tre personaggi principali: Solf J. Kimblee, Major Miles e Yuriy Rockbell. Le immagini sono state accompagnate dalle dichiarazioni degli attori che hanno interpretato ciascuno di loro.

Il temibile Kimblee, veterano della guerra di Ishvalan, sarà interpretato da Yuki Yamada, che nell’immagine promozionale si mostra con le mani protese verso l’esterno e un sorriso subdolo sul volto.

“Sono stato molto felice e grato di ricevere l’offerta, perché ho amato il manga originale, ho guardato l’anime e ho sempre desiderato interpretare Kimblee”, ha dichiarato Yamada. “Ho interpretato il ruolo pensando a che tipo di pensieri vivesse”.

Il Maggiore Miles, il doveroso assistente di Olivier Armstrong, sarà interpretato da Yuta Hiraoka, che in precedenza ha interpretato un personaggio originale di nome Izuru nel web drama Attack on Titan.

Nella foto del cast, si vede che indossa l’iconico cappotto e gli occhiali neri del suo personaggio. “Sono stato molto felice quando ho ottenuto il ruolo… Non avevo mai girato così tante scene in green screen prima d’ora, quindi la cosa più importante è stata vedere come sarebbe stato il progetto finito”, ha detto Hiraoka.

Il personaggio di Yuriy Rockbell sarà interpretato da Naoiito Fujiki, già doppiatore del film Hunter X Hunter: Phantom Rouge. Ritenuto morto nel film originale, il personaggio viene mostrato con indosso un camice da medico con sopra una grande macchia di sangue sulla spalla.

“Sono rimasto impressionato dal grande studio e dal magnifico set”, ha dichiarato Fujiki. “Da quando mi è stato affidato il ruolo del padre di Winry, ogni volta che vedo Tsubasa Honda-san [l’attore che interpreta Winry nei film] in TV, penso a lei come a mia figlia”.

I due nuovi film live-action di Fullmetal Alchemist vengono distribuiti per celebrare il 20° anniversario della pubblicazione del manga originale di Hiromu Arakawa. Il primo film live-action di Fullmetal Alchemist, uscito nel 2017, ha coperto gli eventi dei primi quattro volumi.

Il secondo film, Fullmetal Alchemist: Final Chapter-The Avenger Scar, sarà incentrato sul conflitto tra Edward Elric e Scar, uno dei principali antagonisti della storia. Il terzo film, Fullmetal Alchemist: Final Chapter-The Last Transmutation, coprirà il resto della storia.

Fullmetal Alchemist: Final Chapter-The Avenger Scar arriverà nelle sale giapponesi il 20 maggio 2022. Il suo sequel sarà proiettato il 24 giugno 2022.