Gundam Game Fest: ecco dove seguire l’evento in live streaming

Gundam annuncerà delle novità riguardanti la sua controparte videoludica. Bandai Namco Entertainment infatti, ha annunciato un prossimo evento in live-streaming dedicato proprio al fortunato franchise dei Mobile Suit, ancora oggi apprezzato e amato da milioni di appassionati in tutto il mondo.

Il Gundam Game Fest è un evento previsto per il 26 maggio alle 23:00 sul canale YouTube dedicato e su quello Twitch sempre ufficiale di Bandai Namco. A detta della produzioni ci saranno delle grosse novità al riguardo delle prossime produzioni videoludiche.

L’evento promette news esclusive su SD Gundam Battle Alliance, Gundam Evolution e Mobile Suit Gundam Battle Operation 2.

Titoli attesi dai fan, che nel corso dell’anno hanno avuto l’occasione di leggere di lavorazioni inerenti non solo ai videogiochi, ma anche dal campo anime, dato che in pentola sta bollendo qualcosa anche a livello cinematografico. Tra cui Il film Mobile Suit Gundam: Cucuruz Doan’s Island.

Cucuruz Doan’s Island.(Kidō Senshi Gundam: Cucuruz Doan no Shima) mostrerà al pubblico una rivisitazione dell’episodio 15 pescato dalla serie originale cult del franchise, aggiungendo una rivisitazione da zero sia delle scene che dei dialoghi, donando un volto nuovo al tutto.

La nuova pellicola offre uno stile grafico molto maturo e più moderno. Facente anche uso della CG, Gundam: Cucuruz Doan’s Island si rifà alle vicende accadute nell’episodio 15 della serie anime originale Mobile Suit Gundam, dove Amuro Ray e il suo equipaggio si mettono in viaggio verso un’isola per dare la caccia ai pochi sopravvissuti della battaglia di Jaburo. Ma una volta atterrati, il protagonista deve separarsi dal suo Gundam.

L’isola però, è la dimora di un gruppo di orfani di guerra che Cucuruz Doan, un ex soldato ormai alla deriva, ha giurato di difendere. Ricordiamo inoltre, che il 2022, sarà anche l’anno del debutto della nuova serie anime The Witch From Mercury.