Shaman King: Netflix annuncia gli ultimi episodi dell’adattamento animato

Netflix ha pubblicato recentemente un trailer per il nuovo anime televisivo del manga Shaman King di Hiroyuki Takei. In questa occasione conferma che il quarto e ultimo set di episodi inizierà lo streaming sul servizio il 26 maggio.

L’aggiornamento arriva dall’account Twitter ufficiale NetflixAnime che riportiamo qui di seguito:

SHAMAN KING Season 1 Part 4 is coming!

👻👑🤼‍♀️ https://t.co/QvxHO7eDvs 👻👑🤼‍♀️

¡Se acerca la 4.ª parte de la 1.ª temporada de Rey chamán! pic.twitter.com/eOSJdYNMoA — Netflix Anime (@NetflixAnime) May 19, 2022

Il nuovo adattamento anime di Shaman King è stato presentato in anteprima nell’aprile 2021. Netflix ha iniziato lo streaming dell’anime in tutto il mondo nell’agosto 2021. L’anime si è concluso con 52 episodi.

L’anime ha adattato tutti i 35 volumi della nuova edizione completa del manga originale, che Kodansha ha iniziato a pubblicare in volumi cartacei in Giappone nel giugno 2020. Il primo adattamento anime del manga è stato presentato in anteprima nel 2001.

Ricordiamo che Shaman King un manga shonen di Hiroyuki Takei serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shonen Jump, edita da Shueisha, dal 30 giugno 1998 al 30 agosto 2004.

Per quanto riguarda la pubblicazione italiana il manga la collana mensile Dragon della casa editrice Star Comics ha pubblicato in 32 volumi la serie dal 3 giugno 2003 al 4 settembre 2006.

Di seguito è anche possibile dare un’occhiata alla sinossi del manga:

Discendente di un’antichissima famiglia di sciamani, Yoh Asakura possiede l’abilità di vedere gli spiriti. Pur desiderando una vita tranquilla, il ragazzo parteciperà allo Shaman Fight, un torneo tra sciamani che ha luogo ogni 500 anni con lo scopo di eleggere lo Shaman King, colui che, unendosi al Grande Spirito, trasformerà la grande distruzione del mondo in una grande rigenerazione.

Il successo commerciale di Shaman King è determinato dalle vendite dei volumi. Infatti il manga di Hiroyuki Takei in un periodo di tempo compreso tra il e il è passato da 26 milioni di copie a più di 38 milioni di copie in circolazione.

Ricordiamo anche Netflix ha già presentato diverse serie animate. Al momento uno dei progetti più importanti in produzione è la serie live-action di One Piece. Di recente il regista ha lasciato anche un messaggio nel quale annunciava la fine delle riprese.