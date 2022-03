Shaman King: un nuovo trailer e poster anticipano la battaglia finale

Shaman King è tornato alla grande nella primavera del 2021 e la serie è ancora in corso con nuovi episodi.

Dopotutto, il reboot ha ancora del terreno da coprire prima che finisca di adattare il manga di Hiroyuki Takei.

Mentre la battaglia finale si avvicina, tutti gli occhi sono puntati su Shaman King per vedere come andrà la faida.

Per pubblicizzare l’intera faccenda ecco un nuovo poster visibile qui di seguito:

Il poster speciale mostra un sacco di eroi familiari con Yoh Asakura che guida la carica affiancato dai suoi alleati.

Ovviamente, la visuale principale mostra alcuni degli antagonisti, e nessuno di loro è più inquietante di Hao Asakura, il fratello gemello separato del nostro protagonista.

I due ragazzi hanno idee molto diverse sullo sciamanesimo e Has sarebbe fin troppo felice di liberare il mondo da chiunque non possa attingere a quel potere. Ma Yoh e i suoi amici non lasceranno che ciò accada senza combattere.

Qui di seguito è possibile anche trovare un trailer della battaglia finale del reboot! Shaman King ha rilasciato il PV su YouTube prima del combattimento, quindi potrebbero esserci degli spoiler per l’arco finale!

Shaman King: il manga

Si tratta di un manga shōnen di Hiroyuki Takei serializzato sulla rivista settimanale Weekly Shōnen Jump, edita da Shūeisha, dal 30 giugno 1998 al 30 agosto 2004.

In seguito i vari capitoli sono stati raccolti in 32 tankōbon pubblicati dal 3 dicembre 1998 al 5 gennaio 2005.

Nel 2017, la casa editrice Kōdansha ha acquistato i diritti della serie e l’ha rilanciata, pubblicando digitalmente (dal 2018) e successivamente su supporto cartaceo (da giugno 2020) i 35 tankōbon che ne raccolgono l’edizione definitiva.

Il manga è stato adattato in due serie televisive anime e tre speciali che fungono da episodi riassuntivi.