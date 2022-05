Il progetto di collaborazione Shin Japan Heroes Universe tra Godzilla, Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time (Shin Evangelion Gekijō-ban :||), Shin Ultraman e Kamen Rider ha annunciato il mini parco tematico “Shin Japan Heroes Amusement World”, che aprirà quest’anno in tre negozi Bandai Namco in Giappone per un periodo limitato. Gli spazi offriranno attrazioni interattive e giochi basati sulle quattro proprietà.

L’attrazione “Operation Shin 765” immagina uno scenario in cui Godzilla, gli Angeli di Evangelion, un Kaiju di Ultraman e l’organizzazione malvagia Shocker di Kamen Rider appaiono tutti insieme per creare scompiglio.

I visitatori sono messi nei panni di un agente della Global Unknown Event Keepers e devono completare le missioni per poter procedere.

Altre attrazioni includono un’attività di risoluzione di puzzle e un mini-gioco in stile roulette basato su Shin Ultraman, nonché esperienze VR di Godzilla ed Evangelion.

Le attrazioni saranno presenti al Bandai Namco Cross Store di Yokohama dal 7 luglio al 21 agosto, all’Hep Five di Osaka dal 3 settembre al 2 ottobre e al Bandai Namco Cross Store di Hakata dal 12 ottobre al 6 novembre. (La sede di Hakata non includerà le attrazioni di Godzilla ed Evangelion VR).

Godzilla ed Evangelion hanno già ispirato diverse collaborazioni, tra cui opere d’arte, un’attrazione “4D” degli Universal Studios Japan, figure e un concerto sinfonico.

Oltre a co-scrivere e dirigere il franchise di Evangelion, Hideaki Anno è lo sceneggiatore e co-regista del film Shin Godzilla, lo sceneggiatore del prossimo film Shin Ultraman e il regista e sceneggiatore del prossimo film Shin Kamen Rider.

Shinji Higuchi, collaboratore di lunga data e co-fondatore della Gainax, ha co-diretto Shin Godzilla e sta dirigendo anche Shin Ultraman. Shin Ultraman è uscito il 13 maggio, mentre Shin Kamen Rider uscirà nel marzo 2023.

Tutti i franchise hanno il prefisso “Shin” di Anno nei loro titoli giapponesi, che può significare molte cose, da “nuovo” a “vero”. Anno ha mantenuto un significato ambiguo in tutti i titoli.

Evangelion è l’opera più conosciuta di Anno. È iniziata con una serie di anime mecha di riferimento, trasmessa nel 1995, e recentemente ha avuto il suo ultimo capitolo con Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time lo scorso anno.

Godzilla è un franchise TOHO di lunga durata con protagonista il kaijū, o mostro gigante. Ultraman e Kamen Rider sono entrambi franchise tokusatsu (“effetti speciali”, ma è un termine colloquiale per indicare gli spettacoli con protagonisti supereroi in costume) di lunga durata, il primo della Tsuburaya Productions e il secondo della Toei (e creato dal creatore di manga Shotaro Ishinomori