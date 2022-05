Fire Force: leggi il messaggio del mangaka nell’ultimo volume del manga

La serie manga di Fire Force si è ufficialmente conclusa all’inizio di quest’anno e il mangaka ha condiviso un messaggio emozionante ai fan con la pubblicazione del volume finale del manga.

Si tratta del volume numero 34 che al momento è disponibile solo in Giappone che raccoglie i seguenti capitoli:

Come succede in molte serie che stanno per finire o che finiscono, i mangaka trovano sempre un modo per poter salutare tutti gli appassionati e ringraziarli per il loro sostegno. Ed è lo stesso che ha fatto Atsushi Okubo.

Il messaggio viene condiviso dall’utente cr1sco_ direttamente sulla sua pagina Twitter e di seguito ne riportiamo l’aggiornamento:

Ohkubo's final afterword for Fire Force vol 34 (final) where he talks more about the theme of his series being "Life & Death", and says farewell to his readers. Beautiful message

Thank you @Shobotai08 for providing the original translations 🙏🏽

— 🅿️rimus➅ 🥷🏾 FF S3!! 🔥 (@cr1sco_) May 17, 2022