Fire Force: una nuova illustrazione per celebrare il suo ultimo capitolo

Fire Force ha intrattenuto i fan per anni ormai, ma come in tutte le cose, tutto deve finire ad un certo punto.

All’inizio di quest’anno, i rapporti hanno confermato che Atsushi Ohkubo avrebbe terminato la sua serie di successo prima piuttosto che dopo, e sicuramente ha mantenuto la promessa.

LEGGI ANCHE:



Fire Force si prepara ad un nuovo grande annuncio

Dopotutto, Fire Force ha appena rilasciato il suo capitolo finale e l’artista celebra la fine con uno schizzo speciale.

Il pezzo è arrivato da Twitter mentre Okubo ha accolto l’ultima pubblicazione di Kodansha Comics, l’editore di Fire Force, dicendo:

“Nella nuova rivista di oggi, la mia missione di pubblicare Fire Force per quasi sette anni è stata completata“

Di seguito è possibile vedere l’illustrazione che sancisce la fine del manga:

Come si vede, Okubo ha pubblicato uno schizzo colorato per i fan del manga mentre il manga chiude i battenti.

L’illustrazione mette in evidenza Shinra Kusakabe con la sua solita attrezzatura antincendio. Il resto dei suoi compagni può essere trovato nelle pagine del capitolo finale, quindi i lettori vorranno dare un’occhiata a questo aggiornamento emotivo il prima possibile.

In questo momento, Ohkubo non ha in programma di continuare Fire Force in alcun modo, ma il franchise ha ancora qualcosa da dare.

Dopotutto, il suo adattamento anime di David Production non è finito. La seconda stagione è andata in onda nel 2020 e da allora non si è più saputo nulla della terza stagione.

Quindi, ovviamente, i netizen stanno incrociando le dita per un terzo (e probabilmente ultimo) annuncio di stagione mentre Anime Japan si avvicina al suo inizio il mese prossimo.