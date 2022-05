Fire force: arriva l’annuncio della terza stagione

Fire Force è un manga di tipo shonen che si differenzia parecchio dalle meccaniche degli shonen standard. Ha sicuramente un protagonista con i suoi obiettivi ma il tipo di fulcro intorno al quale gira è nuovo. Con questo facciamo riferimento al fatto che shonen non vuol dire necessariamente combattimento, ma anche sport (come Haikyu!! o Capitan Tsubasa).

In questo caso il manga è ambientato in un futuro dove l’innalzamento del livello del mare ha fatto crollare i continenti.

Il Giappone è ora molto più piccolo. Tutti gli abitanti si sono riuniti nel piccolo impero di Tokyo. Qui la Chiesa del Sacro Sol e le Industrie Pesanti Haijima hanno sviluppato l’Amaterasu, un perpetuo impianto di energia termica.

Al centro delle vicende c’è Shinra Kusakabe. Questo ragazzo si fa chiamare “Orme del Demonio” per la sua capacità di accendere i suoi piedi a volontà. Entra far parte dell’ottava brigata speciale che presenta altri pirocineti. Questi hanno il compito di lavorare sia per estinguere gli Incendiati che incontrano, sia per indagare sulle Brigate da 1 a 7.

Mentre appare una fazione che crea Incendiati, Shinra inizia a conoscere la causa del misterioso incendio che ha ucciso la sua famiglia 12 anni fa.

La serie manga originale di Atsushi Okubo si è concluso all’inizio di quest’anno, e i fan speravano di vedere il ritorno dell’anime dopo la seconda stagione terminata due anni fa. I fan sono rimasti completamente senza alcuna informazione su una potenziale terza stagione. È stata un’attesa difficile finora, ma per fortuna ora la serie ha confermato i piani per nuovi episodi.

Oggi infatti riportiamo una notizia che farà piacere a tutti gli appassionati della serie. Fire Force ha ufficialmente annunciato che tornerà per la stagione 3. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter FireForce_PR, che riportiamo di seguito:

Ricordiamo che le prime due stagioni sono disponibli su Crunchyroll sottotitolate in italiano. Anche la terza stagione sarà disponibile su Crunchyroll.

L’edizione italiana del manga è pubblicata da Panini Comics sotto l’etichetta Planet Manga a partire dal 4 maggio 2017 e, per l’occasione, sono state realizzate due copertine differenti del primo volume: la copertina normale e una Variant Limited