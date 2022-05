TMNT: Shredder è il nuovo leader delle tartarughe in The Armageddon Game

TMNT: Shredder è il nuovo leader delle tartarughe nell’Armageddon Game

SPOILER PORBABILI

Un comunicato della IDW ha illustrato la trama del prossimo Teenage Mutant Ninja Turtles: Armageddon Game, scritto dallo sceneggiatore della serie Tom Waltz e dal disegnatore di Red Sonja Vincenzo Federici.

In The Armageddon Game, le Tartarughe, sotto la guida di Shredder, iniziano una pericolosa ricerca di alleati contro il trio del terrore di Rat King: LeatherKrang, Baxter Stockman e Madame Null.

L’editore ha inoltre dichiarato che le basi per questo evento monumentale sono state costruite nel corso della prima serie di 100 numeri di Waltz e del co-creatore di TMNT Kevin Eastman presso IDW, nonché sotto la direzione della scrittrice Sophie Campbell da quando ha assunto la direzione della serie nel 2020.

Create da Eastman e Peter Laird, le Teenage Mutant Ninja Turtles hanno debuttato sugli scaffali dei fumetti nel 1984 e sono diventate rapidamente il tipo di fenomeno della cultura pop che non sembra mai perdere popolarità.

Ciò è stato favorito in gran parte dall’omonima serie animata del 1987, che ha trovato il suo punto d’appoggio in un target demografico più giovane rispetto ai fumetti dell’epoca, molto più apertamente orientati verso un target più adulto.

Sebbene le quattro tartarughe abbiano affrontato un numero non indifferente di nemici iconici nel corso degli anni, Oroku Saki, meglio conosciuto come Shredder, è rimasto costantemente in cima alla lista fin dalla sua introduzione nel primo numero della serie originale.

Più recentemente, Oroku Saki ha abbandonato le sue abitudini precedenti per servire come alleato silenzioso delle Tartarughe che si trovano ad affrontare la vita senza un leader.

Il Senior Editor Charles Beacham ha sottolineato l’importanza di The Armageddon Game per la serie. “Questa storia sarà enorme!” ha detto. “Ci sono una tonnellata di giocatori (e più di qualche sorpresa), e onestamente, questo è solo l’inizio.

Quando arriveremo alla fine di questa saga, segneremo l’inizio di una nuova era per le Teenage Mutant Ninja Turtles”. E ha aggiunto: “Sia che siate fan delle TMNT da sempre o che siate nuovi lettori, The Armageddon Game è da non perdere”.

Commentando la sua esperienza di lavoro sulla storia in questione, Waltz ha detto: “È un onore e un privilegio assoluto tornare alla continuity principale di TMNT della IDW, e avere l’opportunità di farlo come responsabile creativo di un enorme evento multistrato come Armageddon Game (che rimbalza nella mia mente da quando mi sono allontanato dopo il numero 100) è la vera ciliegina sulla torta”.

E ha continuato: “Non vedo l’ora che i fan vedano cosa abbiamo preparato. Abbiamo una grande storia da raccontare e alcuni collaboratori straordinari che si uniscono a noi nel raccontarla. Che i giochi abbiano inizio!”.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game inizierà ad agosto e sarà preceduto dalla serie in due parti Teenage Mutant Ninja Turtles: The Armageddon Game – Opening Moves, che inizierà l’8 giugno.