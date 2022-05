Star Wars: leggendari personaggi si riuniscono in una singola foto!

La galassia di Star Wars è senza dubbio la più attiva da quando è passata al “Lato Oscuro” delle serie in streaming, a partire da The Mandalorian del 2019, “Finendo”, per modo di dire, con Obi-Wan Kenobi.

Da allora, la Disney ha annunciato una moltitudine di nuove serie live action da attendere con ansia, tra cui quelle sopra citate, oltre a The Book of Boba Fett, che ha terminato la sua prima stagione nel febbraio di quest’anno, The Acolyte e una serie senza titolo che al momento è nascosta sotto il nome di “Grammar Rodeo”.

C’è qualcosa per tutti i gusti nel presente e nel futuro televisivo di Star Wars, dalle storie di personaggi amati da tempo come Obi-Wan Kenobi a nuove storie con personaggi inediti come Din Djarin.

Ora, Vanity Fair ha pubblicato nuove immagini che riuniscono per la prima volta i personaggi di tutte queste epoche lontane lontane.

In copertina troviamo Rosario Dawson nei panni di Ahsoka Tano, Pedro Pascal in quelli di Din Djarin, Ewan McGregor in quelli di Obi-Wan Kenobi e Diego Luna in quelli di Cassian Andor, protagonisti rispettivamente di Ahsoka, The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e Andor.

Due foto affiancate aggiungono anche Hayden Christensen nel ruolo di Darth Vader, Moses Ingram nel ruolo dell’Inquisitore Reva e Genevieve O’Reilly nel ruolo di Mon Mothma, accanto alle quattro star già citate.

Questo momento è importante per il pubblico di Star Wars, che finalmente potrà vedere alcuni dei suoi personaggi preferiti collaborare insieme, anche se solamente in ambito promozionale.

Non c’è niente di meglio che vedere l’Obi-Wan di McGregor accanto al Cassian di Luna dopo che tanti fili della storia hanno legato i loro personaggi in modi diversi. È anche interessante vedere Din senza casco, cosa che Pascal non fa spesso nella sua serie.

La presenza di Vader è ancora un piacevole shock anche per coloro che hanno anticipato il ritorno di Obi-Wan Kenobi, specialmente così vicino alla Mothma di O’Reilly, la cui flotta della Ribellione è stata vista l’ultima volta nel 2016 in fuga da quella che è probabilmente la scena più brutale e spietata di Vader.