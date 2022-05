Star Wars Day: Samuel L. Jackson festeggia con una maglietta epica

Come molti dei suoi colleghi di Star Wars, l’attore Samuel L. Jackson ha postato sui social media un post per celebrare il 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day.

La star dei prequel, che ha interpretato il Jedi Mace Windu con la spada laser viola, ha fatto un post su Instagram che recita: “MAY THE FOURTH BE WITH YOU👊🏾👊🏾‼️‼️‼️Thanks @takashiokazaki & @applebum_tokyo 👊🏾#macelives.”

La maglietta di Jackson è stata una di quelle più particolari, dato che rappresenta Il Ronin e il suo droide dal primo episodio della serie anime Star Wars: Visions. Una serie particolare di corti prodotti con meravigliose tecniche di animazione.

L’attore, nonostante non appaia in un film di Star Wars dall’Episodio III: La vendetta dei Sith (anche se ha prestato la sua voce in un cameo in Star Wars: The Rise of Skywalker), è stato a lungo categorico sulla sua speranza di tornare nel franchise.

Anche se il suo personaggio ha avuto una sorte molto negativa nel terzo film, per via dell’Imperatore Palpatine, il candidato all’Oscar ha ancora la speranza di poter tornare.

“Nella saga di Star Wars ci sono stati tanti ritorni improbabili e potrebbe capitare anche con il mio personaggio”. ha detto Jackson qualche tempo fa a Josh Horowitz di Happy Sad Confused.

L’attore ha accennato alla sua amicizia con Bryce Dallas Howard, che ha diretto gli episodi di The Mandalorian sperando di essere reinserito in uno dei prossimi episodi, dove imparerà a usare la spada laser con la sola mano sinistra, ha dichiarato sempre l’attore durante un’intervista.

Where the hell is Mace Windu?! Me & @SamuelLJackson want to know. @BryceDHoward, help us out! Put him in the game! pic.twitter.com/WfkVvgah8B — Josh Horowitz (@joshuahorowitz) March 15, 2022

Star Wars Visions vede la produzione esecutiva di Jacqui Lopez, James Waugh e Josh Rimes di Lucasfilm, la coproduzione esecutiva di Justin Leach e la produzione di Kanako Shirasaki di Qubic Pictures.

I corti:

The Duel

Studio: Kamikaze Douga

Regia: Takanobu Mizuno (Japan Animator Expo)

Character Design: Takashi Okazaki (Afro Samurai, Batman Ninja)

Lop & Ochō

Studio: Geno Studio

Regia: Yuuki Igarashi (Keep Your Hands Off Eizouken!, Jujutsu Kaisen)

Sulla bellezza in tutte le sue imperfezioni.

Tatooine Rhapsody

Studio: Studio Colorido

Regia: Taku Kimura

Su una rock band e una inaspettata amicizia al suo interno, con la partecipazione di About Boba Fett e Jabba the Hutt.



The Twins

Studio: Trigger

Regia: Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Promare)

Sui gemelli del Lato Oscuro e su quanto lontano possa spingersi un fratello per salvare una sorella.

The Elder

Studio: Trigger

Regia: Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare)

Un omaggio al rapporto tra Maestro Jedi e Padawan.

The Village Bride

Studio: Kinema Citrus

Regia: Hitoshi Haga (Made in Abyss)

Musiche: Kevin Penkin (Eden)

Sulla cultura tradizionale delle montagne.

Akakiri

Studio: Science SARU

Regia: Eunyoung Choi (Kick-Heart)

Su un Jedi e una principessa, ma non quelli che conosciamo già.

T0-B1

Studio: Science SARU

Regia: Abel Góngora (Garo the Animation, Super Shiro)

Character Designer: Takafumi Hori

Su un adorabile droide, ispirato ai lavori di Osamu Tezuka e in particolare ad Astro Boy.

The Ninth Jedi

Studio: Production I.G

Regia: Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex)

Produzione esecutiva: Mitsuhisa Ishikawa

A proposito di un Jedi che deve tornare, riunire e ripristinare la Galassia.