Zelda: Breath Of The Wild – Speedrunner completa il gioco in 41 minuti

L’attuale detentore del record mondiale di BOTW, Player5, afferma che il dialogo francese fa risparmiare circa 4 secondi rispetto all’inglese, e con un tempo di soli 24 minuti e 15 secondi, 4 secondi sono davvero significativi.

Il record di Player5 è stato pubblicato domenica 15 maggio e ha battuto il secondo classificato di oltre 30 secondi interi, mettendolo in testa alla classifica. “In realtà non mi alleno molto fuori dallo streaming”, ha detto mentre trasmetteva la corsa. “Per lo più faccio solo speed on-stream”.

Si tratta di una corsa Any%, il che significa che l’unico obiettivo richiesto è arrivare alla fine del gioco. Altre run, come quella “Tutti i dungeon”, “Tutte le missioni principali” e “Tutti i santuari”, si spiegano da sole e richiedono molto più tempo, di solito una manciata di ore.

Il record di speedrun al 100% – che richiede di completare tutti i Santuari, tutte le Bestie Divine, tutte le missioni, tutti i potenziamenti, tutti i Korok (!) e tutte le torri – è attualmente di poco più di 16 ore e mezza.

Utilizzando una combinazione di trucchi glitch, Player5 porta Link da una parte all’altra della mappa, prende i poteri dal Grande Altopiano, chiacchiera un po’ con il Re Rhoam e poi si dirige verso il Castello di Hyrule per il combattimento finale con Ganon, che non sorprende nonostante Link abbia solo due cuori. E questo è tutto!

Ecco come il giocatore5 ha descritto il record mondiale: Una speedrun davvero decente, con la maggior parte dei timesave nel parapendio (carichi) e nel castello. C’è ancora una piccola quantità di timesave negli altri split dell’altopiano e nei blights, ma nel complesso sono soddisfatto della run. 24:0x è sicuramente fattibile, ma un tempo inferiore a 24 richiederà probabilmente alcune strategie più rischiose.

Lo streamer non è nuovo al trono di Breath of the Wild: al momento ha ottenuto il primo posto in tutte le missioni principali (2 ore, 21 minuti e 59 secondi) e in tutti i dungeon (1 ora, 31 minuti e 49 secondi), oltre a un primo posto in 28 minuti e 16 secondi, interamente “senza danni”.

Ma 24:15 è solo il miglior tempo… finora. Secondo il Miglior tempo teorico, che combina tutti i migliori segmenti di tutti i migliori giocatori, è umanamente possibile completare Breath of the Wild in soli 21 minuti e 20 secondi.