Zelda: Ocarina Of Time entra nella The Video Game Hall Of Fame

Zelda: Ocarina Of Time ha finalmente un posto nella Hall of Fame videoludica!

Qualche mese fa si è discusso che uno dei videogiochi più influenti di tutti i tempi, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, era in lizza per un posto nella World Video Game Hall of Fame del The Strong Museum. I fan si erano chiesti perché il titolo non fosse ancora lì ed ora hanno la conferma ufficiale.

Oggi, The Strong Museum ha annunciato che il leggendario gioco del 1998 per Nintendo 64 è stato inserito nella Hall of Fame insieme al classico arcade Ms. Pac-Man, il coinvolgente e competitivo Dance Dance Revolution e l’influente gioco di strategia a turni Civilization.

Si tratta di una selezione piuttosto varia che copre un’intera gamma di generi diversi!

Questi quattro giochi hanno superato altri titoli cult come Assassin’s Creed, Resident Evil, PaRappa the Rapper, e una manciata di altri titoli popolari. Molti di questi probabilmente avranno un’altra chance per un posto l’anno prossimo, comunque.

Ms. Pac-Man introduce quattro labirinti multicolori e un grado di casualità nel gameplay che lo rendeva molto più impegnativo. il personaggio è stato anche vittima di molteplici cause legali e problemi di copyright nel corso degli anni, quindi è fantastico vedere il gioco ottenere qualche riconoscimento ben più che meritato.

Zelda Ocarina of Time ha segnato il debutto in 3D di Link, e ha completamente plasmato il futuro dei giochi d’azione in 3D. Il mondo era enorme, il lock-on era incredibile e il grado di libertà era eccezionale. Una vera rivoluzione.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time è un videogioco d’azione e avventura dinamica per Nintendo 64 sviluppato da Nintendo Entertainment Analysis & Development e pubblicato da Nintendo in Giappone il 21 novembre 1998.

The Legend of Zelda e il in Nord America il 23 novembre e in Europa l’11 dicembre dello stesso anno. È il quinto capitolo della serie die il primo in grafica 3D.

Nella storia, Link ancora una volta ha il compito di fermare il malvagio Ganondorf nella sua ricerca della Triforza, una sacra reliquia che esaudisce qualunque desiderio di chi la possiede. Durante la sua avventura, deve viaggiare nel tempo e imparare a suonare un’ocarina dai poteri magici.