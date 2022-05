Yu-Gi-Oh! TCG: la nuova Banned list sconvolge i giocatori

La lista dei ban di Yu-Gi-Oh! TCG è stata aggiornata con alcuni cambiamenti enormi e scioccanti da parte di Konami. I cambiamenti più importanti sono l’eliminazione di Change of Heart e Yata-Garasu, due carte che sono state bandite per molto tempo.

Altri grandi cambiamenti riguardano la messa al bando di Predaplant Verte Anaconda e lo spostamento di Prank-Kids Meow-Meow-Mu in limited. Di solito, quando vengono apportate queste modifiche sostanziose, si crea una divisione totale, ma la maggior parte dei giocatori sembra soddisfatta dell’aggiornamento. Sbalorditi, ma soddisfatti.

C’è però qualche controversia. I cambiamenti arrivano pochi giorni prima dello svolgimento di molti tornei nazionali in tutto il mondo. Come ci si può aspettare, le modifiche rovinano diversi mazzi competitivi.

Non dovrebbe quindi sorprendere che coloro che utilizzano questi mazzi ormai scombussolati, non siano contenti della scelta, dato che apportare modifiche all’ultimo minuto è davvero impossibile.

“La parte più divertente di tutto questo è che questo fine settimana ci sono tornei nazionali e non ci sono navi a Los Angeles in tre giorni. L’80% dei duellanti in Bolivia, El Salvador, Ecuador e Irlanda si troveranno con qualsiasi cosa riescano a racimolare dalle loro scorte”, si legge in commento sul tweet in calce.

“Molto bello e rispettoso rilasciare la lista dei ban a quattro giorni dalle Nazionali spagnole e ammazzare letteralmente tutti i mazzi che avrei potuto giocare. Non c’è tempo per comprare un nuovo mazzo e farlo arrivare in tempo e ho già pagato il trasporto e il soggiorno. Sono molto contento di come avete deciso di gestire questa situazione”, si legge in un tweet di un altro giocatore furioso.

⚠️ Attention Duelists! ⚠️

The #YuGiOhTCG Forbidden & Limited List has been updated!

These changes go into effect immediately.

The full list can be found at: https://t.co/aYIu5KipdU#YuGiOh pic.twitter.com/YdcWBZglPh

— Yu-Gi-Oh! TCG (@YuGiOh_TCG) May 17, 2022