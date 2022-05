Yu-Gi-Oh! Master Duel aggiunge nuove carte e tantissime altre novità

Il nuovo titolo free-to-play di Konami, Yu-Gi-Oh! Master Duel, ha appena ricevuto un aggiornamento, quindi ora potrebbe essere il momento perfetto per provarlo. L’aggiornamento è arrivato alla versione 1.1.1, che include nuove carte, pacchetti di selezione, accessori e molto altro.

La conferme delle aggiunte e delle nuove carte avvengono tramite i canali ufficiali:

The new in-game @YGOMasterDuel update is LIVE, with new Cards, Solo Gates, Selection Packs, Accessories, and more!

Check it out in-game now!#YuGiOhMASTERDUEL pic.twitter.com/wu25VpvFuV

— Yu-Gi-Oh! TCG (@YuGiOh_TCG) May 9, 2022