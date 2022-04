Yu-Gi-Oh Master Duel: ecco come ottenere subito 1.000 gemme gratis

Yu-Gi-Oh Master Duel ha raggiunto traguardi incredibili, visto che il gioco è stato scaricato dagli utenti appassionati 30 milioni di volte, nel corso di tre mesi, visto che il lancio è avvenuto a gennaio 2022. Questo conferma ancora l’amore indiscusso del pubblico verso il franchise.

Per ringraziare il pubblico di questo successo, Konami ha deciso di regalare 1.000 gemme bonus gratis agli utenti, in onore della campagna 30 Million Downloads Appreciation Campaign.

Come riscattare da subito le 1.000 gemme?

Bisogna semplicemente effettuare almeno un login a Yu-Gi-Oh Master Duel per ricevere subito 1.000 gemme extra sul vostro account, senza bisogno di fare nessun’altra mossa.

Ricordiamo che Yu-Gi-Oh Master Duel è disponibile come gioco free to play (con acquisti in-game) su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e piattaforme mobile iOS eAndroid.

Yu-Gi-Oh! Master Duel è un gioco di carte digitali da collezione free-to-play con acquisti in-app, sviluppato da Konami per le piattaforme iOS, Android, Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch, basato sul Yu-Gi-Oh! Trading Card Game.

È stato rilasciato il 19 gennaio 2022 con recensioni positive e ha rapidamente scalato la vetta delle classifiche di Steam. Il 6 febbraio Konami ha annunciato che il gioco era stato scaricato oltre 10 milioni di volte, raggiungendo due volte la quota nei mesi successivi.

Lo sviluppo del titolo è iniziato nel 2019 come seguito di Yu-Gi-Oh! Duel Links, uscito nel 2017. Konami voleva sviluppare un nuovo gioco che si rivolgesse a giocatori più esperti, al contrario di Duel Links che era per giocatori più casual.

Durante lo sviluppo del gioco, è nata l’idea di implementare una modalità di gioco che potesse essere giocata da soli, partecipando a duelli contro l’IA. Questo alla fine portò all’implementazione della modalità Solo in Master Duel.

Ricordiamo che Planet Manga nel nuovo anteprima 368 ha presentato la checklist delle nuove uscite, e nel corso del mese di giugno arriva anche Yu-Gi-Oh! – Complete Edition, una riedizione del manga cult che ha ispirato la famosa serie animata e reso celebre il fantastico gioco di carte.

Ogni volume ne conterrà tre della vecchia edizione.