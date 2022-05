Jujutsu Kaisen 0: svelato il nuovo merchandising in arrivo

Jujutsu Kaisen 0 ha riscosso moltissimo successo in quasi sei mesi di proiezione nei cinema giapponesi. Come molto spesso succede per i film anime moltissimi di questi vengono promossi al pubblico attraverso il merchandising.

Si tratta di una tecnica di marketing mirata a colpire i fan attratti dal film, che vogliono dei gadget relativi al film. Un esempio lo possiamo fare con il nuovo film di One Piece. One Piece Film: Red uscirà in Giappone ad agosto di quest’anno. Questo lungometraggio vuole celebrare la trasmissione dell’episodio 1000 della serie animata e si concentrerà su Shanks e sua figlia Uta.

Per la promozione del film uscirà Shanks in versione peluche e lo stesso sta per accadere per Jujutsu Kaisen 0.

Come puoi vedere di seguito, Jujutsu Kaisen sta rilasciando una linea limitata di orsacchiotti a tema sui suoi personaggi. Le scelte sono tutte prese da Jujutsu Kaisen 0 dato il successo del film.

Di seguito è possibile dare un’occhiata ai peluche. L’insider kaikaikitan ha pubblicato il tutto direttamente sulla sua pagina twitter:

New JujuBear Plushies featuring Yuta, Gojo and Geto! pic.twitter.com/XY7nwfn865 — shiro (@kaikaikitan) May 16, 2022

Come si vede, il primo orsacchiotto mostrato sopra rappresenta Yuta Okkotsu. Il soffice orso bruno indossa una maglietta bianca proprio come Yuta, e ha una collana con l’anello di fidanzamento di Rika.

L’orso in basso a sinistra è ovviamente basato su Gojo. Il peluche bianco infatti è caratterizzato dai bianchi capelli dello stregone e i suoi occhi sono coperti da un paio di sfumature sottili. L’orso potrebbe nascondere gli occhi azzurri coperti da quegli occhiali. E, naturalmente, l’orsetto che rappresenta Geto è un peluche di orso nero.

Questi nuovi orsacchiotti dovrebbero uscire in Giappone a breve.

Per quanto riguarda il prossimo ritorno dell’anime, la seconda stagione di Jujutsu Kaisen non ha ancora una data di rilascio ufficiale. Sappiamo tuttavia che Studio MAPPA rilascerà la seconda stagione nel 2023.

Al momento la prima stagione dell’adattamento anime è disponibile sottotitolato in italiano su Crunchyroll.

Ricordiamo che il film segue le vicende di Yuta Okkotsu. È un giovane studente che diventa uno stregone e cerca di controllare lo spirito maledetto della sua amica d’infanzia Rika Orimoto. Il lungometraggio si concentra anche sul passato di Gojo e Geto, un tempo amici.