Prey: il primo teaser del prequel di Predator

Hulu e 20th Century Fox hanno rilasciato il primo teaser del prossimo film prequel di Predator, Prey.

Il teaser di Prey anticipa l’arrivo del Predator, centinaia di anni nel passato dell’umanità, in mezzo ai guerrieri nativi americani delle tribù Comanche e Blackfeet. Il film prequel uscirà il 5 agosto direttamente in streaming su Hulu negli Stati Uniti, e con tutta probabilità in Italia sarà rilasciato contemporaneamente su Disney+.

Lo sviluppo del film prequel del regista Dan Trachtenberg è iniziato prima ancora che The Predator del 2018 arrivasse nei cinema. Le riprese sono iniziate all’inizio del 2021 con il titolo provvisorio Skulls e si sono concluse a settembre. Prey segue Naru, una guerriera Comanche interpretata da Amber Midthunder, che combatte per proteggere la sua tribù dall’arrivo violento del Predator.

Il produttore John Davis ha precedentemente anticipato: “Risale a ciò che ha fatto funzionare il film originale di Predator [del 1987]. È l’ingegnosità di un essere umano che non si arrende, che è in grado di osservare e interpretare, fondamentalmente essendo in grado di battere un forza più forte, più potente e ben armata”. Ha poi aggiunto che il film è “più simile a The Revenant di quanto non faccia qualsiasi film nel canone di Predator”.

The Predator del 2018 è stato diretto da Shane Black e comprendeva un cast stellato tra cui Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay, Keegan-Michael Key, Olivia Munn, Thomas Jane, Alfie Allen e Sterling K. Brown. Il film ha ricevuto recensioni generalmente negative, criticando principalmente la sua attenzione all’azione e il suo tono. Alcuni hanno affermato che non è riuscito a giustificarsi come un riavvio di un franchise iconico.

The Predator ha anche deluso al botteghino, guadagnando $ 160 milioni in tutto il mondo con un budget di $ 88 milioni. Tuttavia, non è stato il film con le peggiori prestazioni del franchise. Per fare un confronto, il suo predecessore, il film Predators del 2010, ha incassato 127,2 milioni di dollari con un budget di 40 milioni di dollari.