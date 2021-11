Predator – titolo e periodo di uscita del nuovo film

Il prossimo film del franchise Predator ha un titolo e una finestra di uscita.

Durante il Disney+ Day è stato infatti annunciato che il film si intitola Prey e che arriverà durante l’Estate 2022.

Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) dirige il film, mentre Patrick Aison, sceneggiatore e produttore noto per Kingdom, Jack Ryan e Treadstone, scrive la sceneggiatura.

Le riprese si sono concluse il 12 Settembre 2021 a Calgary sotto il titolo di lavorazione Skulls.

Il film è ambientato nella nazione dei Comanche di 300 anni fa e segue Naru, una abile guerriera che protegge con fervore la propria tribù contro un predatore alieno altamente evoluto.

La saga di Predator conta sei film, inclusi due incontri/scontri con Alien, e numerosi fumetti derivati.

Nella profonda giungla vengono rinvenuti un gran numero di corpi scuoiati e appesi a testa in giù ed è un mistero chi o cosa possa aver ucciso in maniera così feroce.

Un commando militare delle Forze Speciali Statunitensi capitanato dall’esperto Dutch (Arnold Schwarzenegger) viene reclutato dalla CIA con lo scopo di porre termine alla minaccia.

Non appena però si trovano nella giungla selvaggia si rendono conto che dovranno affrontare qualcosa di ancora più pericoloso rispetto a quello che pensavano – Predator – un alieno che è giunto sulla terra con una tecnologia sconosciuta all’uomo. Presto il commando dovrà affrontare il desiderio di morte di Predator in una serie di scontri senza tregua. Che la caccia abbia inizio!