Bubble: svelata la data conclusiva dell’adattamento manga

Bubble è un film d’animazione post-apocalittico giapponese del 2022 prodotto da Wit Studio. Questo Studio si è fatto un nome realizzando l’adattamento anime de L’Attacco dei Giganti per tre stagioni.

Per quanto riguarda il film è diretto da Tetsuro Araki e scritto da Gen Urobuchi, Un altro nome ha preso parte alla realizzazione di questo progetto. Si tratta del mangaka che si è occupato dei disegni di Death Note, di Platinum End e Bakuman. Il suo nome è Takeshi Obata.

Un altro nome già noto agli appassionati e quello di Hiroyuki Sawano, che ha composto la musica. Ha fatto lo stesso anche per L’Attacco dei Giganti.

Di cosa parla questo film?

Il film, ambientato a Tokyo, mostra una città colpita da una pioggia di bolle. In questo modo ha infranto la forza di gravità e le leggi della fisica, tagliando fuori dal resto del mondo la capitale giapponese.

Nella città ci sono gruppi di ragazzi, rimasti soli e orfani, che si sfidano tra loro in gare di parkour tra gli edifici. Tra questi c’è Hibiki che un giorno scivola da uno dei tetti e finisce in mare, dove ancora vige la forza di gravità.

Viene portato in salvo da Uta, una ragazza dotata di misteriosi poteri, ma che ha una cosa in comune con Hibiki. Entrambi sentono un suono, non udibile agli altri.

Per quanto riguarda la sua distribuzione ha debuttato su Netflix il 28 aprile 2022 in tutto il mondo, prima di essere distribuito nelle sale in Giappone a maggio.

Il successo del film è stato incredibile. Infatti per questa ragione un adattamento manga del film di Erubo Hijihara ha debuttato su Shonen Jump+ il 22 aprile 2022. Il film ha ricevuto recensioni contrastanti, con elogi per la grafica, ma critiche per la trama.

Ed è qui che annunciamo che il settimo capitolo dell’adattamento manga di Erubo Hijihara di Bubble, annuncia che il manga si concluderà con il prossimo capitolo il 23 maggio. Il secondo volume del manga uscirà il 3 giugno.