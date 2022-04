Bubble: pubblicato il nuovo trailer del film di Netflix

Netflix prepara l’uscita del suo prossimo importante lungometraggio anime, Bubble, con un nuovo trailer speciale visibile sopra.

Questo sarà probabilmente uno dei film anime più importanti dell’anno in quanto lo staff e il cast sono pregni di talento.

Parliamo di un importante regista, scrittore, character designer, compositore e un cast che probabilmente sarà il sogno di un fan degli anime.

Bubble quindi si sta rivelando uno dei film dall’aspetto più promettente mai visto. Netflix presenta un dream team che mostrerà tutto sugli schermi di tutto il mondo a fine mese. Basti nominare Hiroyuki Sawano che ha fatto emozionare tutti con la musica che ha realizzato per l’anime de L’Attacco dei Giganti e Takeshi Obata che ha dato vita a Death Note e Platinum End.

Il nuovo trailer speciale ci da la possibilità di guardare nuovi dettagli del film. Riassumiamo però che Bubble presenta il seguente cast:

Gli attori che daranno la voce ai personaggi del film sono artisti del calibro di Jun Shison, Riria, Mamoru Miyano, Yuki Kaji, Tasuku Hatanaka, Sayaka Senbongi, Marina Inoue, Shinichiro Miki e Alice Hirose.

Bubble è attualmente previsto per l’uscita su Netflix il 28 aprile e la descrizione ufficiale del nuovo film segue come:

La storia è ambientata a Tokyo. Dopo che bolle che hanno infranto le leggi della gravità sono piovute sul mondo. Tagliata fuori dall’esterno mondo, Tokyo è diventata un terreno di gioco per un gruppo di giovani che hanno perso le loro famiglie, fungendo da campo di battaglia per le battaglie a squadre di parkour mentre saltano da un edificio all’altro. Hibiki, un giovane asso noto per il suo stile di gioco pericoloso, un giorno precipita nel mare che piega la gravità. La sua vita viene salvata da Uta, una ragazza con poteri misteriosi che appare all’improvviso. La coppia sente quindi un suono unico udibile solo da loro. Perché Uta è apparsa davanti a Hibiki? Il loro incontro porta a una rivelazione che cambierà il mondo.