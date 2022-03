Netflix: tutte le serie e i film anime in arrivo ad aprile in Italia

Ad aprile su Netflix debutteranno diversi anime e quello che ha attirato particolarmente l’attenzione è senza ombra di dubbio il film Bubble.

Tuttavia, ad aprile arrivano altre produzioni che potrebbero rivelarsi altrettanto interessanti: ritornano, infatti, Tiger & Bunny e Ultraman.

Vediamo, dunque, più nel dettaglio quali sono i nuovi anime, tra serie e film, da vedere su Netflix ad aprile 2022.

Per quanto riguarda la categoria serie TV Anime si elencano:

Tiger & Bunny è una serie del 2011 dello studio Sunrise e diretta da Keiichi Sato (regista di Inuyashiki), arrivata in Italia solo lo scorso anno, in esclusiva su Netflix, anche con un inedito doppiaggio italiano. Nel 2020, lo studio d’animazione annuncia di essere al lavoro su Tiger & Bunny 2, le cui vicende si svolgeranno dopo gli eventi del film The Rising.