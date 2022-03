Tiger & Bunny 2: nuovo trailer dell’anime

L’evento “Tiger & Bunny 2 Precious EVE” ha presentato un nuovo trailer per l’anime sequel di Tiger & Bunny 2.

Il video (con sottotitoli in inglese online) presenta in anteprima i nuovi eroi e la sigla di apertura di Unison Square Garden “kaleido proud fiesta“.

Qui di seguito è possibile dare un’occhiata al trailer dell’anime presente sul canale ufficiale YouTube Netflix Anime:

Netflix descrive il nuovo anime:

In lotta per la pace – e i loro sponsor – la strana coppia di Wild Tiger e Barnaby continua a lavorare come supereroi. Ma con il numero di supereroi in aumento in tutto il mondo, come se la caveranno questi due veterani!?