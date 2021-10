Tiger & Bunny 2 – rivelati design dei personaggi e nuovi costumi

i design finali dei personaggi anime e i nuovi costumi degli eroi del sequel di Tiger & Bunny 2 sono stati mostrati durante il programma “HERO TV presents Anniversary Special Program”, trasmesso in live streaming. L’evento ha descritto le nuove tute da eroe, progettate dal designer originale del franchise Masakazu Katsura, come “Stile 3”.

Tiger & Bunny 2 – le ultime novità

Per celebrare il decimo anniversario del franchise, il canale YouTube di BN Pictures trasmetterà gratuitamente la prima serie televisiva ogni sabato alle 20:00. (7:00 EDT) a partire dal 10 aprile. I due membri principali del cast Hiroaki Hirata e Masakazu Morita appariranno in segmenti di interviste settimanali dopo ogni episodio.

Il servizio di community virtuale V Residence presenterà una zona che riproduce Sternbild City. Il servizio offrirà una storia originale esclusiva per i residenti virtuali di Sternbild City, che includerà Tiger, Barnaby e altri eroi.

Martedì la catena di minimarket LAWSON inizierà a offrire un numero limitato di caramelle Tiger & Bunny Look Strawberry & Banana e Tiger & Bunny Vanilla Latte (“per adulti”) e i negozi online di LAWSON, il servizio Loppi e HMV & Books offriranno un set di tre cartelle trasparenti A4 e quattro diversi supporti in acrilico. Fino a esaurimento scorte, chiunque acquisti due di questi articoli riceverà una delle tre cartelle esclusive.

Il parco a tema al coperto di Tokyo NAMJATOWN ospiterà un evento “Tiger & Bunny 10th Anniversary in NAMJATOWN”, con illustrazioni esclusive dei personaggi in nuovi abiti che saranno rivelati in seguito.

I grandi magazzini Ginza Mitsukoshi di Tokyo organizzeranno un evento con opere d’arte esclusive e prodotti limitati a fine agosto.

Il nuovo anime sarà presentato in anteprima nel 2022 e racconterà una nuova storia ambientata dopo gli eventi del film anime Tiger & Bunny The Movie – The Rising.

Un elenco completo dei membri del cast di ritorno finora include:

Hiroaki Hirata nel ruolo di Kotetsu T. Kaburagi / Wild Tiger

Masakazu Morita nel ruolo di Barnaby Brooks Jr.

Minako Kotobuki nel ruolo di Karina Lyle / Blue Rose

Taiten Kusunoki nel ruolo di Antonio Lopez / Rock Bison

Mariya Ise nel ruolo di Pao-Lin Huang / Dragon Kid

Kenjiro Tsuda nel ruolo di Nathan Seymour / Fire Emblem

Diventa Inoue nei panni di Keith Goodman / Sky High

Nobuhiko Okamoto nel ruolo di Ivan Karelin / Origami Cyclone

Mitsuko Kase (Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory) dirigerà il nuovo anime presso Bandai Namco Pictures. Masafumi Nishida sta tornando per occuparsi della composizione della serie e Masakazu Katsura sta tornando per disegnare i personaggi.

Acquistate Tiger & Bunny 2 QUI!