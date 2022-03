Komi Can’t Communicate: svelati nuovi dettagli sulla seconda stagione

Komi Can’t Communicate ha finalmente rilasciato nuovi dettagli sulla seconda stagione!

La prima stagione della serie è stata uno dei più grandi debutti dell’anno scorso. I fan della serie manga originale di Hitohito Oda hanno finalmente potuto vederla prendere vita.

La prima stagione è stata un tale successo che non è stata una sorpresa vedere che una seconda era già in lavorazione.

Con la prima stagione che presenta ai fan la timida Shoko Komi mentre si propone il suo obiettivo di fare 100 amicizie, la seconda stagione introdurrà tutti i tipi di volti nuovi e selvaggi.

Debuttando il 6 aprile in Giappone, purtroppo non è ancora stato confermato quando la serie sarà trasmessa in streaming su Netflix in altri territori.

Fino a quando ciò non sarà confermato, ora è possibile dare un’occhiata al primo trailer di Komi Can’t Communicate Stagione 2 e presentare le novità legate al cast.

Diretto da Kazuki Kawagoe, il cast includerà:

Aoi Koga nel ruolo di Shoko Komi ,

, Gakuto Kajiwara nel ruolo di Hitohito Tadano ,

, Rie Murakawa nel ruolo di Najimi Osana ,

, Rina Hidaka nel ruolo di Ren Yamai ,

, Rumi Okubo nel ruolo di Omoharu Nakanaka ,

, Yukiyo Fujii nel ruolo di Himiko Agari ,

, Ami Maeshima nel ruolo di Makeru Yadano ,

, Sarah Emi Bridcutt nel ruolo di Akako Onigashima ,

, Kenji Akabane nel ruolo di Shigeo Chiarai ,

, Yuga Sato nel ruolo di Taisei Sonoda ,

, Kensho Ono nel ruolo di Mono Shinobino ,

, Junya Enoki nel ruolo di Shоsuke Komi ,

, Maaya Uchida nel ruolo di Hitomi Tadano ,

, Kikuko Inoue nel ruolo di Shuko Komi

Mitsuaki Hoshino nel ruolo di Masayoshi Komi ,

, Megumi Han nel ruolo di Nokoko Inaka ,

, Ruriko Aoki nel ruolo di Nene Onemine ,

, Yurika Moriyama nel ruolo di Kaede Otori.

Di seguito invece, è possibile dare un’occhiata al trailer della serie: