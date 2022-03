Bubble: un nuovo trailer rivela novità

Il sito ufficiale di Bubble, il film anime prodotto da Netflix e realizzato da Wit Studio, ha rilasciato un nuovo trailer e un nuovo poster.

Dal video scopriamo che sarà la cantautrice Riria a doppiare Uta, una dei protagonisti della storia, e a cantare l’ending: “Jaa ne, Mata ne“.

Ci sono novità anche per quanto riguarda l’opening: si può avere un assaggio nel nuovo trailer e scoprire che si intitolerà “Bubble feat. Uta” ed composta dal musicista Eve.

Qui di seguito è possibile guardare il trailer presente sul canale Youtube:

Questo è il primo ruolo di doppiatore per Riria, richiesto personalmente dal regista Tetsuro Araki e dal produttore Genki Kawamura.

Le MoviTicke Cards del film saranno in vendita il 4 marzo e verranno fornite in bundle con una cartella di file trasparenti in formato A4 con una grafica progettata dal character designer originale del film Takeshi Obata.

Di seguito è possibile vedere il poster che ritrae alcuni dei personaggi:

I personaggi della riga in alto (da sinistra a destra) nella visuale sopra includono i protagonisti Hibiki (Jun Shison) e Uta (Riria.), lo scienziato Makoto (Alice Hirose) e Shin (Mamoru Miyano). I personaggi nella riga in basso (da sinistra a destra) includono Kai (Yuuki Kaji), Usagi (Sayaka Senbongi), il leader di Denki Ninja (Tasuku Hatanaka), il leader di Undertaker (Marina Inoue) e il leader di Kantō Mad Lobster (Shinichiro Miki).

Bubble: il cast e il film

Tetsuro Araki (L’attacco dei giganti, Kabaneri della fortezza di ferro) dirige il film presso Wit Studio, con una sceneggiatura del Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica, romanzo Fate/Zero, Psycho-Pass) e il design dei personaggi di Takeshi Obata ( Death Note, Platinum End). Hiroyuki Sawano (L’Attacco dei Giganti, 86) compone la musica.

Il film debutterà in tutto il mondo su Netflix il 28 aprile e uscirà nelle sale giapponesi il 13 maggio. Il film è stato proiettato come selezione ufficiale della sezione Generation 14plus al 72° Festival Internazionale del Cinema di Berlino dal 10 al 20 febbraio.