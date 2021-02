Il colosso dello streaming Netflix si è alleato con lo studio che ha realizzato le prime 3 stagioni di L’Attacco dei Giganti e con quello che ha dato vita a Ghost in the Shell per la realizzazione di un corso di animazione GRATUITO progettato da un veterano dello Studio Ghibli.

Il nuovo corso di animazione gratuito di Netflix e WIT Studio

Praticamente non appena è arrivato in Giappone, Netflix ha reso gli anime un pilastro importante del suo mix di contenuti. Senza dubbio incoraggiato dal successo degli anime sulle piattaforme di streaming al di fuori del Giappone, Netflix ha continuato ad espandere la sua presenza all’interno dell’industria degli anime giapponese.

WIT Studio, meglio conosciuto per il suo lavoro sulle prime tre stagioni di AOT, ha annunciato la formazione della WIT Animator Academy. Ospitato presso il Sasayuri Video Training Institute (chiamato anche “Sasayuri Cafe”) nel quartiere Nishiogikubo di Tokyo, il programma sarà un corso di 6 mesi, con lezioni tenute 5 giorni alla settimana, e dopo il completamento gli studenti saranno impiegati come animatori subappaltati per un anime originale Netflix che sarà prodotto da WIT o dal suo studio gemello Production IG.

Ma quanto costerà il corso agli studenti? Neanche uno yen. Netflix pagherà il conto come borsa di studio e si impegna persino ad aiutare gli studenti con le loro spese di soggiorno durante il programma.

La cattiva notizia, però, è che potranno accedere al programma solo 10 persone. Tra i lati positivi, ciò significa anche che la classe sarà di piccole dimensioni con maggiori opportunità di interazione fra studenti e insegnanti.

Il corso della WIT Animator Academy è stato sviluppato da Hitomi Tateno, che ha lavorato per 25 anni come supervisore dell’animazione per lo Studio Ghibli, assicurandosi che l’animazione si muovesse in modo fluido e artistico nei classici del leggendario studio, tra cui Kiki Consegne a Domicilio, Il Castello Errante di Howl, La Città Incantata, Il mio Vicino Totoro che il suo corto sequel poco conosciuto Mei to Konekobasu. Tateno sarà naturalmente anche uno degli insegnati del programma.

Il primo corso della WIT Animator Academy inizierà ad aprile e durerà fino a settembre. I candidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni e aver conseguito il diploma di scuola superiore entro marzo del 2021. Sebbene sia richiesta la residenza in Giappone, i cittadini non giapponesi, ma comunque residenti in Giappone, sono invitati a presentare domanda e avere una piena padronanza della lingua giapponese non è indispensabile, fintanto che i candidati sono “in grado di sostenere conversazioni quotidiane” in giapponese.

Le candidature possono essere presentate online fino al 28 febbraio qui attraverso il sito web della WIT Animator Academy, con esami di abilità e colloqui, così come la selezione finale dei candidati prescelti, che si terrà a marzo.

Acquistate L’Attacco Dei Giganti The Complete Series (Box 4 DVD) QUI!