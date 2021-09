Takeshi Obata (Death Note) lancia un nuovo manga

Takeshi Obata, osannato disegnatore di manga quali Death Note e Platinum End, lancerà a breve un nuovo manga.

Al momento è trapelato che ad affiancarlo in questa nuova avventura editoriale ci sarà lo sceneggiatore Akinari Asakura, autore noto per il manga Flagger’s Equation.

Il manga sarà incentrato su due ragazzi che si cimentano con il mondo dei comici e debutterà a Ottobre 2021 sul numero 11 della rivista Jump SQ. edita da Shueisha.

Dovrebbe intitolarsi Shoha Shoten.

A proposito di Takeshi Obata

Noto per Hikaru no Go, Death Note o Bakuman., Takeshi Obata ha concluso a inizio 2021 Platinum End su testi di Tsugumi Ohba e di questa serie è in lavorazione l’adattamento anime.

Il maestro è stato ospite a Lucca Comics and Games 2012 (qui il resoconto dell’incontro), che così lo presentava:

Nato a Niigata nel 1969, nel 1985 vince un premio al 30° concorso Tezuka con la storia breve Mitologia dei 500 anni luce. Nel 1989 inizia la prima pubblicazione a puntate sulla rivisita settimanale Shonen Jump con Cybernonno G. Continua a disegnare pubblicando molte opere di successo, fra le quali Hikaru No Go (sceneggiato da Yumi Hotta, pubblicato tra il 1999 e il 2003) e Death Note (sceneggiato da Tsugumi Ohba, pubblicato tra il 2004 e il 2006). L’ultima sua opera, Bakuman. (sceneggiata da Tsugumi Ohba e pubblicata tra il 2008 e il 2012), ha per protagonisti due aspiranti fumettisti e si è subito affermato grazie alle descrizioni realistiche della redazione della rivista Shonen Jump e per i fumettisti che fanno parte della storia.

In Italia le sue opere sono pubblicate da Planet Manga.

