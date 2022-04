Bubble: un nuovo video spiega il making-of del cast del film

La Warner Bros. Japan ha tenuto in streaming il suo primo video di intervista con lo staff per Bubble, il nuovo film anime originale di Wit Studio.

Nel video “Story Section”, il regista Tetsuro Araki, che si è occupato già di titoli come L’Attacco dei Giganti, e il produttore Genki Kawamura, note per Your Name, BELLE) hanno commentato lo sviluppo della trama e reclutamento del team creativo del film.

La produzione di Bubble è iniziata quando Araki si è avvicinato a Kawamura con l’idea di creare un film insieme.

Voleva lavorare con qualcuno che avesse familiarità con la creazione di cose per un pubblico più ampio, mentre Kawamura era un fan del lavoro di Araki ne L’Attacco dei Giganti.

I due hanno trascorso sei mesi a discutere di idee, con l’illustrazione concettuale di Araki di una Sirenetta meccanica in una Tokyo distopica che è diventata la base fondamentale.

Lo sceneggiatore Gen Urobuchi ha arricchito i concetti di fantascienza. Araki ha detto che conosceva Urobuchi perché quest’ultimo lo ha aiutato con Guilty Crown 10 anni fa in una capacità non accreditata.

Kawamura era ansioso di lavorare con lui come fan di Puella Magi Madoka Magica.

Sul character designer originale di Takeshi Obata, grande protagonista nella realizzazione di Death Note e Platinum End, Kawamura ha commentato:

“È mainstream e ha un senso dell’arte, quindi ho sempre voluto lavorare con lui“.

Sfortunatamente, Obata inizialmente era troppo occupato per accettare l’offerta, ma dopo aver letto la trama, ha contattato Kawamura per dire che voleva farlo.

Kawamura ha descritto il film come “un festival di creatori coinvolti con il regista Araki”. L’idea era quella di riunire le persone che tutti amavano e vedere cosa sarebbe successo se avessero girato un film insieme.

Bubble: il film

Si tratta di un film d’animazione giapponese del 2022 prodotto da Wit Studio. È diretto da Tetsurō Araki e scritto da Gen Urobuchi, e presenta il design dei personaggi di Takeshi Obata e la musica composta da Hiroyuki Sawano.

Come si può leggere dai nomi che hanno lavorato alla realizzazione del progetto, il film promette tantissimo.

Dal 28 aprile 2022 Bubble sarà disponibile in Italia su Netflix.