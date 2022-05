Overlord: svelati i dettagli della sigla della quarta stagione

Overlord, la serie di light novel scritta da Kugane Maruyama e illustrata da so-bin, debutterà con la sua attesissima quarta stagione quest’estate. Proprio per questa occasione ha rivelato i primi dettagli sulla opening e sulla ending prima della premiere della nuova stagione!

Dopo essere trascorso un po’ di tempo dalla terza stagione l’anno scorso è stato confermato che il franchise farà un grande ritorno. Infatti oltre alla già annunciata quarta stagione animata, ci sarà anche con un nuovo lungometraggio pianificato per l’uscita nelle sale.

Overlord uscirà sugli schermi a luglio. In merito a questo l’account Twitter ufficiale della serie ha confermato il ritorno di OxT. Infatti lo stesso artista si è occupato delle opening delle prime due stagioni.

Come possiamo scoprire dall’aggiornamento condiviso, il tema di apertura della quarta stagione sarà intitolato “Hollow Hunger.” Per quanto riguarda il tema di chiusura della quarta stagione, sarà invece intitolato “No Man’s Dawn” cantata da Mayu Maeshima.

Ricordiamo che la stagione 4 di Overlord arriverà a luglio, ma non ha ancora confermato una data di uscita concreta o piani di licenza internazionale.

Pur trattandosi di una serie di light novel, Overlord ha ricevuto un adattamento manga. Realizzato da Hugin Miyama ha iniziato la serializzazione il 26 novembre 2014.

Questo ha debuttato anche In Italia, dopo che J-Pop ha annunciato l’arrivo del manga al Lucca Comics & Games 2015, e pubblicata dal 18 maggio 2016.

La nuova stagione vedrà uno staff di nomi che sono familiari. Li riportiamo di seguito:

Naoyuki Itou che tornerà nelle vesti di regista per Studio Madhouse;

Yukie Sagawara torna come sceneggiatore della serie;

Satoshi Tasaki che torna a fornire il design dei personaggi

Per quanto riguarda i doppiatori dei vari personaggi ecco che troveremo: